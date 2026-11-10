젠슨 황 엔비디아 CEO 연인 앨리스 황, 엔비디아 AI 칩 중국 우회 유출 의혹

로이터가 디인포메이션을 인용해 보도한 내용으로, 앨리스 황이 젠슨 황 CEO와의 관계를 이용해 엔비디아 AI 칩 최소 75억 달러 규모를 중국으로 우회 유출했다는 의혹이 제기됐다. 칩은 모두 24만 개에 달한다고 전해졌다.

중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황 (중국명 황러)이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 관계를 악용해 미국산 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 들여온 것으로 나타났다는 의혹이 제기됐다. 로이터 통신은 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션을 인용해 10일(현지시간) 이같이 보도했다.

보도에 따르면 황 CEO와 앨리스 황의 연인 관계가 최소 75억 달러(약 10조원) 규모의 엔비디아 AI 칩을 중국 기업들에 우회 유출하고 운송하는 데 기여했다. 이 내용은 샌프란시스코 특파원 취재를 통해 국내에도 전해졌다.

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엔비디아 칩 우회 유출을 가능하게 한 기업망

앨리스 황은 남편으로 알려진 캉웨이, 여동생 황위 등 가족과 함께 중국, 싱가포르, 말레이시아를 잇는 복잡한 기업망을 구축해 엔비디아 칩을 확보한 것으로 보도됐다. 이 기업망은 여러 나라의 법인을 거쳐 칩이 이동하도록 설계된 구조로 알려졌다.

이들이 연결고리로 사용한 회사는 2023년 6월에 세워진 중국 기업 '상하이 센추리 리통'과 싱가포르 법인 '메가스피드'다. 메가스피드는 다시 말레이시아에 설립한 자회사 '스피드매트릭스'와 연결돼 있었다. 여러 법인을 단계적으로 거치는 방식은 칩의 최종 목적지를 가리는 역할을 한 것으로 해석된다.

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뉴욕타임스(NYT)는 메가스피드가 앨리스 황이 2023년 중국 온라인 게임사 '7로드'(7Road)의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드의 페이퍼컴퍼니를 동원해 인수한 뒤 사명을 바꾼 회사라고 설명했다. 기존에 게임 사업을 하던 법인이 AI 칩 유통의 통로로 전환된 셈이다.

미국 수출 통제 이후에도 이어진 칩 확보 시도

미국의 대(對)중국 수출 통제로 엔비디아 칩의 주문이 중단되거나 지연되자, 앨리스 황이 나서 엔비디아 등의 인맥을 활용해 물량을 확보했다는 것이 보도의 핵심 내용이다. 수출 통제라는 제약 속에서 개인적 관계가 공급망의 빈틈으로 작용했다는 취지다.

앨리스 황이 중국으로 밀반입하거나 데이터센터 연산자원 임대 방식으로 중국에 제공한 엔비디아 고성능 반도체는 H100, H200, A100 등 모두 24만 개에 달했다고 보도됐다. 반입 방식과 임대 방식이 함께 쓰였다는 점에서 칩이 물리적으로 옮겨지지 않고도 중국 기업이 연산 능력을 사용할 수 있었던 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 앨리스 황은 황 CEO와의 관계를 활용해 기술업계와 투자자 등 사이에서 신뢰를 쌓았다. 그러면서도 자신의 구체적인 역할은 모호하게 유지했고, 서류상으로 흔적을 남기지 않는 방식으로 추적을 피해 온 것으로 알려졌다.

미국 상무부와 대만 당국의 포착 경위

앨리스 황의 행각은 AI 칩을 대규모로 주문한 사실이 미국 상무부에 포착되면서 추적의 실마리를 남겼다. 상무부가 파견한 담당자는 메가스피드의 데이터센터에서 포장을 뜯지 않은 엔비디아 장비가 쌓여 있는 것을 확인한 것으로 보도됐다.

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대만 당국도 같은 해부터 미국 정부의 요청에 따라 앨리스 황의 방문을 감시했다고 전해졌다. 그는 2024년 6월 대만에서 열린 기술 행사에서 자신이 황 CEO를 부를 수 있다며 친분을 과시하기도 했다. 이 발언은 관계를 내세운 영향력 행사의 사례로 거론된다.

다만 이후에도 메가스피드는 관련 사업을 계속 추진 중인 것으로 나타났다. 소식통은 말레이시아 사무실에서 앨리스 황과 연관이 있는 다른 임원이 데이터센터 공사 진행을 지휘했고, 그와 연결된 다른 기업이 엔지니어도 파견했다고 전했다.

향후 파장과 확인이 필요한 쟁점

이번 의혹은 미국의 대중국 AI 반도체 수출 통제가 실제로 얼마나 우회될 수 있는지를 보여주는 사례로 주목받고 있다. 보도가 사실로 확인될 경우 수출 통제 체계의 허점을 점검해야 한다는 요구가 커질 수 있다.

엔비디아와 황 CEO, 앨리스 황 측의 공식 입장은 이번 보도에 포함되지 않았다. 보도에 나온 75억 달러 규모와 24만 개라는 수치는 로이터, 디인포메이션, NYT의 보도와 소식통 전언을 바탕으로 한 것이어서, 이후 당국의 조사나 관계자들의 반론을 통해 검증이 필요하다.