젠슨 황 엔비디아 CEO, 국내 총수들과 홍대 삼겹살집 만찬…"Go 코리아!" 외쳐

젠슨 황 엔비디아 CEO가 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 총수들과 서울 홍대 인근 삼겹살 집에서 비공개 만찬을 가졌다. 황 CEO는 한국식 식사를Enjoy하며 쏘맥을 마시고, 취재진 앞에서 "Go 코리아! SK! 고 LG! 고 네이버!"라고 외치며 유쾌한 모습을 보였다. 회동은 약 1시간 가량 진행됐으며 이후 2차 장소로 이동한 것으로 전해졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국을 방문해 SK그룹 최태원 회장, LG그룹 구광모 회장, 네이버 이해진 의장 등 국내 주요 기업 총수들과 서울 마포구 홍대입구역 인근 삼겹살 집에서 만찬 회동을 가졌다.

이번 만남은 황 CEO의 방한 첫날인 5일 오후 7시10분경 시작됐다. 황 CEO 도착 전인 오후 6시52분경 구 회장이 먼저 도착한 뒤 최 회장, 이 의장이 차례로 입장했고, 황 CEO가 오자 일어나 반갑게 인사를 나눴다. 이 자리에는 황 CEO의 딸이자 의전을 담당하는 매디슨 황도 동행했다. 식당 중앙 테이블에는 테라 맥주와 참이슬 소주가 놓였고, 네 사람은 쏘맥(소주+맥주)을 마시며 수차례 건배했다.

황 CEO는 숟가락으로 쏘맥을 섞거나 깻잎에 삼겹살을 싸먹는 등 한국식 식사를 능숙하게 즐기는 모습을 보였다. 특히 카스 맥주가 추가로 들어온 후 황 CEO는 식당 밖 취재진과 시민들을 향해 잔을 들며 "Go 코리아! SK! 고 LG!

고 네이버!

"라고 외치기도 했다. 한편 식당 앞은 이날 오전부터 황 CEO와 총수들을 보려는 시민과 취재진으로 붐볐다. 일부 시민은 가게 opening 전인 오전10시부터 줄을 섰으나, 질서 유지와 일반 시민 출입 제한 결정으로 입장이 불가능했다. 엔비디아 직원과 가족들이 식당 내 자리를 채웠고, 이들은 오후 7시45분경 자리를 정리한 후 현장을 찾은 시민들에게 선물을 나눠주기도 했다.

최태원 회장은 SK하이닉스와 세븐일레븐이 협력해 만든 HBM(고대역폭 메모리) 칩 관련 기념품을 배포했다. 회동은 삼겹살 집에서 약 1시간 가량 진행된 후 인근 홍대 '수 노래방'으로 이동해 2차를 가지는 것으로 알려졌다. 이번 만남은 글로벌 AI 반도체 선도 기업 수장과 국내 대기업 총수들이 비공식적인 자리에서 교류하는 의미 있는 자리로 평가된다





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