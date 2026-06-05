젠슨 황과 한국 IT 거물들의 파격적인 삼소 회동 및 피지컬 AI 동맹 구축

엔비디아 젠슨 황 CEO가 SK 최태원, LG 구광모, 네이버 이해진과 함께 홍대 삼겹살집에서 격의 없는 만남을 갖고, HBM 협력과 피지컬 AI 생태계 조성을 위한 전략적 파트너십을 강화했습니다.

글로벌 인공지능 산업의 정점에 서 있는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 다시 한번 한국 땅을 밟으며 전 세계 IT 업계의 이목을 집중시켰다. 지난 6월 5일, 서울 마포구 홍대입구역 인근의 소박한 삼겹살 음식점인 '형님 저요'에서는 그 어느 때보다 파격적이고 격식 없는 만남이 성사되었다.

이번 회동의 주인공은 젠슨 황 CEO와 더불어 대한민국 산업계를 이끄는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 그리고 이해진 네이버 의장이었다. 이들은 이른바 '삼소 회동'이라 불리는 삼겹살과 소주 파티를 통해 단순한 비즈니스 관계를 넘어선 끈끈한 유대감을 과시했으며, 이를 통해 차세대 핵심 기술인 '피지컬 AI' 동맹을 구축하는 전략적 성과를 거두었다. 모임의 분위기는 처음부터 매우 화기애애했다. 가장 먼저 도착한 구광모 LG그룹 회장을 시작으로 최태원 SK그룹 회장과 이해진 네이버 의장이 차례로 입장하며 분위기를 돋웠다.

특히 맏형 역할을 자처한 최태원 회장이 동생 격인 다른 총수들의 잔에 맥주를 따라주며 황 CEO를 기다리는 모습은 한국 특유의 정서가 담긴 정겨운 풍경이었다. 이후 엔비디아의 상징과도 같은 검정 가죽 재킷 차림의 젠슨 황 CEO가 등장하자, 참석자들은 모두 자리에서 일어나 밝은 미소와 함께 뜨거운 악수를 나누었다. 특히 구광모 회장은 모임 내내 집게와 가위를 들고 직접 고기를 굽고, 수시로 일어나 필요한 소모품을 챙기는 등 막내로서의 세심한 배려를 보여주며 모임의 활력을 불어넣었다. 식사 시간 동안 이들의 대화는 매우 폭넓고 깊이 있게 진행되었다.

올해 초 전 세계 IT 트렌드를 제시했던 세계 최대 IT 전시회 CES의 성과부터 최신 게임 산업의 동향까지, 다양한 주제가 테이블 위에 올랐다. 젠슨 황 CEO는 이해진 의장의 어깨를 다정하게 두드리거나 구광모 회장의 이야기에 크게 웃음을 터뜨리는 등 격의 없는 모습이었으며, 특히 건배사로 'Go 코리아, Go SK, Go LG, Go 네이버!

'라고 외치며 한국 기업들과의 강력한 파트너십에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 이는 단순히 한 끼 식사를 함께한 것이 아니라, 하드웨어의 엔비디아와 LG, 메모리의 SK하이닉스, 그리고 소프트웨어와 플랫폼의 네이버가 결합하여 물리적 세계에서 작동하는 인공지능인 피지컬 AI 생태계를 함께 구축하겠다는 강력한 의지의 표명으로 해석된다. 식사를 마친 이들은 식당 밖으로 나와 자신들을 기다리던 수많은 시민과 취재진을 만났다.

이 자리에서 젠슨 황 CEO와 기업 총수들은 준비한 찹쌀 도넛과 함께, SK하이닉스의 고대역폭 메모리인 HBM을 모티브로 제작한 과자인 'HBM칩'을 나누어주는 깜짝 이벤트를 진행했다. 젠슨 황 CEO는 시민들을 향해 'More HBM'이라는 구호를 외치며 호응을 유도했고, 이에 시민들이 일제히 'HBM'으로 화답하는 진풍경이 벌어졌다. 그는 한국의 쌈 문화에 대해 '매웠지만 좋았다'는 소감을 남겼으며, 특히 한국의 소주에 대해 매우 만족스럽다는 반응을 보여 현장의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다. 또한 구광모 회장을 '굿 프렌드'라고 부르며 어깨동무를 하는 등 깊은 신뢰 관계를 드러냈다.

이들의 만남은 여기서 끝이 아니었다. 노래방과 치킨집 사이에서 고민하던 중, 젠슨 황 CEO 측의 요청으로 2차 장소는 치킨집으로 결정되었다. 이 자리에는 젠슨 황 CEO의 부인 로리 황과 장녀 매디슨 황 수석이사의 약혼자까지 동석하여 가족적인 분위기 속에서 대화가 이어졌다. 치킨과 위스키를 곁들이며 매장에서 흘러나오는 노래를 함께 따라 부르는 등, 전 세계 AI 시장을 움직이는 거물들의 모습이라고는 믿기지 않을 만큼 인간적이고 소탈한 시간이 계속되었다.

가게 주변은 이들을 보기 위해 몰려든 인파로 인해 거의 마비 상태가 되었으나, 황 CEO와 총수들은 직접 시민들에게 치킨을 나눠주고 기념사진을 찍어주는 등 마치 팝스타의 팬미팅과 같은 분위기를 연출했다. 마지막 작별의 순간, 네 명의 리더는 서로를 일일이 포옹하며 아쉬움을 달랬다. 특히 구광모 회장과 이해진 의장은 젠슨 황 CEO에게 며칠 뒤인 8일에 다시 만나자는 약속을 남기며 이번 회동의 여운을 이어갔다.

이번 '삼소 회동'은 단순한 친목 도모를 넘어, 글로벌 AI 칩셋의 절대 강자인 엔비디아가 한국의 핵심 IT 기업들과 함께 하드웨어, 메모리, 소프트웨어라는 세 가지 축을 통합하여 피지컬 AI라는 새로운 시대를 열겠다는 전략적 선언과도 같았다. 한국 기업들이 보유한 세계 최고의 HBM 기술력과 가전 및 로봇 기술, 그리고 거대언어모델(LLM) 역량이 엔비디아의 인프라와 결합한다면, 향후 글로벌 AI 시장에서의 주도권은 더욱 확고해질 것으로 전망된다





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엔비디아 젠슨 황 피지컬 AI HBM K-테크 동맹

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