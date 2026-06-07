젠슨 황, 방한 이틀째 두 차례 PC방 방문…크래프톤·엔씨와 협력 논의

젠슨 황 엔비디아 CEO가 방한 이틀째인 6일, 하루에 두 차례 PC방을 찾아 크래프톤 장병규 의장과 엔씨소프트 김택진 대표를 각각 만나 AI 및 하드웨어 협력 방안을 논의했다. 전날에는 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼소 회동을 가지며 재계와의 관계를 강화했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 이틀째인 6일, 하루에 두 차례 PC방을 찾아 국내 게임사 와의 협력 강화에 나섰다. 첫 일정으로 서울 홍대입구 인근의 'T1 베이스캠프'에서 T1 선수단과 만난 데 이어, 이날은 크래프톤 장병규 의장과 엔씨소프트 김택진 대표를 각각 만나 인공지능(AI) 및 하드웨어 협력 방안을 논의했다.

황 CEO는 먼저 크래프톤 본사 인근 PC방에서 장 의장과 회동, 피지컬 AI 개발과 엔비디아의 'RTX 스파크' PC 등 하드웨어 분야 협력을 논의한 것으로 알려졌다. 곧바로 길 건너편의 '포털 PC방'으로 이동한 황 CEO는 김택진 대표와 만나 엔씨소프트의 차세대 MMORPG '아이온2'에 적용된 엔비디아 기술에 대해 논의했다.

'아이온2'는 출시 당시 엔비디아의 DLSS 프레임 생성과 리플렉스 기술을 적용해 주목받았다. 엔씨소프트는 이후 해당 PC방에서 이용자들 앞에서 '아이온2'의 향후 업데이트 계획을 소개하는 '서프라이즈 라이브' 행사를 진행했다. 황 CEO의 방한은 이처럼 게임 업계와의 긴밀한 협력을 과시하는 동시에, 한국 시장에 대한 엔비디아의 전략적 중요성을 재확인하는 자리였다. 특히 전날에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 홍대 인근의 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 삼소(삼겹살·소주) 회동을 가지며 한국 재계와의 관계도 공고히 했다.

이 자리에서는 AI 반도체 공급과 데이터센터 협력 등이 논의된 것으로 전해진다. 황 CEO는 방한 첫날 김포공항으로 입국한 후 곧바로 T1 베이스캠프를 찾아 '페이커' 이상혁 선수에게 엔비디아의 최신 그래픽카드 '지포스 RTX 5090'을 선물하며 눈길을 끌었다. 이번 방한 일정은 한국이 엔비디아의 핵심 파트너 시장임을 재입증하며, 향후 AI 및 게임 산업에서의 협력이 더욱 확대될 전망이다. 업계에서는 황 CEO의 이번 방한을 계기로 한국 게임사 및 기술 기업과의 협력이 가속화될 것으로 기대하고 있다.

특히 크래프톤과의 피지컬 AI 협력, 엔씨소프트와의 그래픽 기술 공유, 그리고 SK, LG, 네이버 등 재계와의 AI 반도체 협력이 구체화될 가능성이 높다. 한편, 황 CEO는 이번 방한 기간 동안 추가적인 일정을 소화할 예정이며, 한국 내 사업 확장에 대한 청사진을 제시할 것으로 보인다. 엔비디아는 이미 한국에 AI 연구소를 설립하고 국내 스타트업과의 협력을 진행 중이어서, 이번 방한이 한국 기술 생태계에 미칠 영향이 주목된다





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젠슨 황 엔비디아 AI 협력 한국 방문 게임사

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