젠슨 황, 한국 주요 기업 수장들과 잇단 회동…AI·로보틱스 협력 확대

엔비디아 CEO 젠슨 황이 방한 기간 SK, 삼성, 현대차, 두산, LG 등 한국 주요 그룹 리더들과 연쇄 회동하며 AI 인프라와 로보틱스 분야 협력을 강화하고 있다. HBM 수급 상황과 차세대 플랫폼 '베라 루빈' 이야기를 전한 그는 반도체를 넘어 피지컬 AI와 스마트 제조로 협력 범위를 넓히며 한국 기업과의 동맹을 공고히 하는 모습이다.

국내 주요 기업 리더들이 방한 중인 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황 과 연쇄 회동을 이어가며 인공지능(AI) 동맹 강화에 나섰다. 황 CEO는 SK그룹 최태원 회장과 하루에 두 차례 만나 '제2 깐부회동'을 열고 HBM (고대역폭 메모리) 수요와 AI 인프라 사업 협력을 논의했다.

그는 "수요가 엄청나다"며 공급 부족 상황을 언급하고, 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈'에 HBM4가 탑재될 것이라고 전망했다. 또한 삼성전자 전영현 DS부문장(부회장)과의 만찬과 현대자동차 정의선 회장과의 오찬 회동을 통해 로보틱스, 자율주행, 스마트 제조 등 협력 범위를 반도체 공급망을 넘어 피지컬 AI 분야로 확대하고 있음을 강조했다. 황 CEO는 야구 경기 시구 자리에서 두산 베어스 박정원 회장과도 만나 로봇과 산업 AI 분야 협력을 논의했고, LG그룹 구광모 회장과의 오찬 회의도 예정돼 있다.

이처럼 한국 주요 그룹과의 접촉을 통해 엔비디아는 AI 생태계 확장과 공급망 안정화를 동시에 추진하는 전략을 펼치고 있다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

젠슨 황 엔비디아 AI 협력 HBM SK그룹 삼성전자 현대자동차 두산 LG 로보틱스 자율주행 베라 루빈

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[게임위드인] 젠슨 황이 게임사 만나는 이유…피지컬 AI의 숨은 강자(서울=연합뉴스) 김주환 기자=로봇의 '뇌'를 만드는 피지컬 AI 시대에 게임산업이 가진 잠재력이 주목받고 있다.

Read more »

피지컬 AI가 견인하는 대한민국 산업의 대전환과 미래 로보틱스 생태계엔비디아의 젠슨 황 CEO가 제시한 피지컬 AI 비전이 LG전자, 현대차, HD현대 등 국내 주요 기업들의 사업 전략을 근본적으로 바꾸며 가전, 자동차, 중공업 전반에 걸친 산업 혁신과 증시 변화를 이끌고 있다.

Read more »

초유의 투표용지 부족사태…수요예측에 AI는 없었다(서울=연합뉴스) 홍준석 기자=이재명 정부가 '인공지능(AI) 민주정부'를 표방하며 행정 영역 전반에 걸쳐 AI 활용도를 높여온 것과 달리 ...

Read more »

젠슨 황, 오늘 잠실 마운드 오른다...게임업계와 AI 회동엔비디아 창업자 겸 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 방한 사흘째인 7일 잠실야구장 마운드에 오르는 데 이어 국내 게임·AI·로봇 업계 주요 인사들과 잇따라 만나며 광폭 행보를 이어간다. 김택진 엔씨 대표와 만나 AI 게임 개발, 디지털 휴먼, 시뮬레이션, 피지컬 AI 등 차세대 기술 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다. 양측은 피지컬 AI 기반 휴머노이드 로봇과 엔비디아 AI 컴퓨팅 기술을 활용한 게임 산업 협력 방안 등을 주요 의제로 다룰 것으로 알려졌다.

Read more »

엔비디아 최고경영자, 한국에 AI 연구개발 거점 설립 plan엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 한국을 방문해 서울에 인공지능(AI) 연구개발 거점을 세우고, 새 AI 하드웨어 사업의 핵심 파트너로 삼겠다는 구상을 공개했다.

Read more »

최태원 SK그룹 회장-젠슨 황 엔비디아 CEO, AI 동맹 확대를 위한 만찬 회동... HBM4 공급과 AI 생태계 구축 논의최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 미국 산타클라라에서 만찬 회동을 열고 차세대 AI 가속기용 HBM4 공급 및 AI 데이터센터·통신 인프라 결합 등 포괄적 협력 방안을 논의했다. 양사는 지난해 발표한 파트너십 이행 현황을 점검하며 AI 팩토리와 제조 AI 클라우드 구축도 논의하였다.

Read more »