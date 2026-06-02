젠슨 황 엔비디아 CEO, 컴퓨텍스 2026 SK하이닉스 부스 방문… HBM 더 만들어 달라

엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 대만 컴퓨텍스 2026 전시회에서 SK하이닉스 부스를 깜짝 방문해 HBM4E 웨이퍼에 더 많이 만들어 주세요라는 사인을 남기고 최태원 SK그룹 회장 등과 기념촬영을 했다. 또한 차세대 AI 가속기 베라 루빈의 생산 소식을 전하며 SK하이닉스와의 협력을 강조했다.

대만 타이베이에서 열린 아시아 최대 IT 전시회 컴퓨텍스 2026 이 한창인 가운데, 엔비디아 최고경영자 젠슨 황 이 깜짝 방문한 SK하이닉스 부스가 큰 화제를 모았다. 황 CEO는 2일 오후 SK하이닉스 부스에 모습을 드러내 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선 AI인프라 총괄 사장 등 주요 경영진과 함께 제품을 둘러보며 친분을 과시했다.

특히 황 CEO는 SK하이닉스의 7세대 HBM인 HBM4E 웨이퍼에 더 많이 만들어 주세요라는 유쾌한 문구와 함께 사인을 남겨 현장을 웃음바다로 만들었다. 또한 192GB 소캠(SoCAMM) 제품에는 소캠 사랑해(LOVE SOCAMM)라는 글귀를 적어 엔비디아와 SK하이닉스 간의 돈독한 파트너십을 다시 한번 확인시켰다. 이날 SK하이닉스 부스에서는 다양한 첨단 메모리 제품이 전시됐다.

엔비디아의 최신 슈퍼컴퓨터 DGX 스파트와 함께 SK하이닉스의 초고속·저전력 모바일 D램 LPDDR5X가 선보였으며, 엔비디아의 최신 AI 가속기 GB300과 이에 탑재되는 HBM3E도 나란히 배치됐다. 특히 올해 하반기 출시가 예정된 차세대 AI 가속기 베라 루빈 200의 모형과 함께 소캠2, HBM4 등이 전시되어 관람객들의 이목을 끌었다. 황 CEO는 전날 GTC 타이베이 기조연설에서 베라 루빈이 이미 완전히 생산 중이며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 메모리가 탑재된다고 밝힌 바 있다.

베라 루빈에는 6세대 HBM인 HBM4가 적용될 예정으로, SK하이닉스의 기술력이 다시 한번 조명받는 계기가 됐다. SK하이닉스는 이번 컴퓨텍스 2026 참가를 통해 AI 메모리 시장에서의 선도적 위치를 확고히 했다. 회사 측은 전 세계 관람객들에게 주요 파트너사와 함께 AI 기술의 미래를 그려가는 SK하이닉스의 기술 리더십을 선보이고, HBM4E, LPDDR5X, 소캠 등 주요 AI 메모리 제품과 차세대 기술 비전을 폭넓게 알리는 데 집중했다고 밝혔다. 특히 젠슨 황 CEO의 깜짝 방문은 SK하이닉스의 기술력에 대한 엔비디아의 신뢰를 보여주는 상징적인 장면으로 평가된다.

SK하이닉스는 앞으로도 변화하는 AI 트렌드에 민감하게 대응하고 다가올 AI 시대에도 글로벌 메모리 시장을 선도하겠다는 포부를 밝혔다. 업계에서는 이번 만남이 AI 반도체 생태계에서 협력의 중요성을 재확인한 사례로 주목하고 있다. 컴퓨텍스 2026은 계속되며, SK하이닉스는 향후 AI 메모리 기술 발전을 위한 다양한 협력 방안을 모색할 예정이다





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