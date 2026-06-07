젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 기업 수장들 연쇄 회동…AI·반도체 협력 논의

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 방한 중 최태원 SK그룹 회장과 치맥 회동을 가진 데 이어 본사에서 공식 면담을 진행한다. 삼성전자 전영현 부회장과의 회동도 예정되어 있으며 HBM 공급 등 반도체 협력과 AI 기술 적용 전반에 걸친 논의가 이어질 전망이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 방한 첫날인 8일 SK 본사를 방문해 최태원 SK그룹 회장과 공식 면담을 가진다. 이번 방한은 한국의 주요 기업 인사들과의 전략적 협력 논의를 위해 기획된 것이다. 전날인 7일 저녁 황 CEO와 최 회장은 서울 강남구의 깐부치킨 삼성점에서 비공개로 치맥 회동을 가지며 친분을 다졌다.

약 1시간 동안 진행된 이 모임에서 두 사람은 주먹 인사를 나누며 격의 없는 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 회동 후 취재진을 향해 황 CEO는 내일 전영현 삼성전자 부회장을 만날 예정이라고 밝혔다. 이는 엔비디아와 삼성전자 간 고대역폭 메모리 공급과 같은 현안 논의를 위한 것으로 보인다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아의 AI 가속기 제품군에 필요한 HBM을 비롯한 주요 메모리 반도체를 공급하는 핵심 파트너이다.

특히 엔비디아의 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'에는 양사의 HBM4 기술이 적용될 것으로 알려져 미래 협력 관계가 더욱 강화될 전망이다. 8일 본사에서 진행되는 공식 면담에서는 인공지능(AI) 및 반도체 생태계 전반에 걸친 협력 방안이 심도 있게 논의될 것으로 예상된다. 엔비디아는 AI 컴퓨팅과 관련된 첨단 기술력을 바탕으로 글로벌 시장을 선도하고 있으며, SK그룹은 메모리 반도체부터 AI 적용 분야까지 포괄하는 사업 포트폴리오를 보유하고 있다. 두 기업의 협력은 단순한 공급 계약을 넘어 공동 연구개발 및 차세대 기술 표준 수립에 대한 논의로 이어질 가능성이 높다.

특히 한국 정부의 반도체 산업 육성 정책과 엔비디아의 글로벌 공급망 전략이 맞물리면서 이번 회담의 의미가 더욱 크다. 엔비디아 입장에서는 안정적인 HBM 공급망 확보가 필수적이며, 한국 기업들과의 전략적 제휴는 이를 위한 최적의 선택지로 평가받고 있다. 황 CEO의 방한 일정은 SK에 이어 서울대학교, 현대차그룹 양재 사옥, 네이버 등으로 이어진다. 정의선 현대차그룹 회장과 이해진 네이버 의장을 차례로 만나 각사의 AI 전략과 엔비디아 기술의 적용 가능성을 논의할 계획이다.

현대차는 자율주행과 인포테인먼트 시스템에 AI 기술을 적극 도입하고 있고, 네이버는 클라우드 및 검색AI 분야에서 엔비디아와의 협력 가능성을 타진할 것으로 보인다. 이러한 일정은 엔비디아가 하드웨어 공급을 넘어 한국 전 산업계의 AI 전환을 아우르는 포괄적 파트너십을 모색하고 있음을 시사한다. 업계 관계자들은 이번 일정을 통해 엔비디아와 한국 주요 기업들의 협력이 단계적이고도 다각도로 진전될 것으로 내다보고 있다





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