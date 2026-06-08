젠슨 황 엔비디아 CEO, 서울대 방문 학생들과 열정적 소통 'K-클로' 화답

젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 서울대를 방문, 학생들에게 사인과 격려 메시지를 전하며 AI 시대의 기회를 강조했다. 유홍림 총장은 점퍼와 규장각 고지도를 선물했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울대 학교를 방문해 학생들과 만나 열정적인 소통의 시간을 가졌다. 이른 오전부터 서울대 공과대학 해동첨단공학과 건물 주차장에 모인 수백 명의 학생들은 황 CEO가 도착하자 '웰컴, 아이 러브 유'를 외치며 환호했다.

황 CEO는 검은색 가죽 재킷을 입고 등장해 약 15분간 학생들에게 일일이 사인을 해주며 화답했다. 그는 특히 'K-뷰티, K-팝 그리고 K-클로(인공지능 에이전트)'라고 말하며 한국의 문화와 기술을 언급해 큰 박수를 받았다. 이후 그는 '빌드 어 클로'(Build a Claw) 행사가 열리는 해동첨단공학관 2층 홀로 이동했다. 황 CEO는 행사장에서 강연을 통해 '지금은 산업 전체가, 그리고 세상 전체가 변화하고 있다.

최고의 시기에 졸업하는 여러분이 너무 부럽다'며 학생들에게 축하와 격려의 메시지를 전했다. 그는 '모든 사람이 여러분과 같은 출발선에 서 있다. 놀라운 기술을 손에 쥐고 그 출발선에 서 있는 여러분에게는 이 기술을 만들어가고, 적용하고, 활용할 엄청난 기회가 있다'고 강조했다. 그의 말은 인공지능(AI) 시대를 이끌 미래 인재들에게 큰 영감을 주었다.

학생들은 그의 발언에 열광적으로 반응했으며, 많은 이들이 질문과 소통을 통해 AI의 미래에 대한 의견을 나누었다. 유홍림 서울대 총장은 이날 황 CEO에게 서울대학교 점퍼와 규장각 고지도를 선물했다. 규장각 고지도는 조선 시대의 지도로, 역사와 학문의 가치를 상징한다. 황 CEO는 선물에 감사를 표하며 학생들과 기념 촬영을 했다.

이번 방문은 엔비디아와 서울대 간의 협력 관계를 더욱 강화하는 계기가 되었다. 특히 AI 및 반도체 분야에서의 공동 연구와 인재 양성에 대한 논의가 오갔을 것으로 보인다. 황 CEO의 방문은 한국 내 AI 생태계 발전에 긍정적인 신호로 받아들여지며, 많은 이들의 관심을 모았다. 엔비디아는 AI 반도체 시장을 선도하는 글로벌 기업으로, 황 CEO의 이번 방문은 한국의 기술 인재들에게 큰 의미가 있었다.

행사가 끝난 후에도 학생들은 황 CEO를 둘러싸고 사진과 사인을 요청했다. 그는 모든 요청에 응답하며 친근한 모습을 보여줬다. 이날 행사는 AI 기술에 대한 관심을 높이고, 학생들에게 미래에 대한 희망을 주는 자리였다. 전문가들은 이러한 교류가 한국의 AI 경쟁력을 높이는 데 기여할 것이라고 전망했다. 앞으로도 엔비디아와 서울대 간의 협력이 더욱 확대될 것으로 기대된다





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젠슨 황 엔비디아 서울대 인공지능 빌드어클로

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