젠슨 황 불륜 스파이 의혹에 엔비디아 주가 급락, 독립 조사 착수

엔비디아 젠슨 황 CEO의 불륜 상대를 둘러싼 중국 스파이 의혹으로 엔비디아 주가가 하루 4.27% 떨어지고 시가총액 1,900억 달러가 증발했다. 회사는 독립 조사에 착수했고 투자자 집단 소송까지 제기되며 AI 반도체 업계의 불확실성이 커지고 있다.

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연계된 의심을 받는 여성 기업인과 불륜 관계였다고 인정하면서 파장이 확대되고 있다. 엔비디아 이사회는 8일(현지시간) 입장을 내고 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 최근 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다고 밝혔다. 이번 사건은 유명 기업인의 사생활 문제를 넘어 인공지능(AI) 반도체를 둘러싼 미국과 중국의 패권 다툼이 과열된 양상을 보여주는 사안으로 평가된다.

논란의 중심에는 싱가포르 소재 데이터센터 기업 메가스피드의 전 고위 임원 앨리스 황(중국명 황러)이 있다. 미국 당국은 앨리스 황이 중국 최고 정보기관인 국가안전부(MSS)에 포섭돼 활동하고 있으며 젠슨 황과 연인 관계라고 판단한 것으로 전해졌다. 다만 이는 미국 측 보도에 따른 의혹이며, 중국 정부와 해당 여성 측은 이를 부인하고 있다.

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엔비디아 독립 조사와 주가 급락 흐름

엔비디아 이사회는 외부 독립 변호사의 자문을 받는 독립 이사 위원회가 이번 조사를 감독한다고 밝혔다. 황 CEO도 조사에 적극 협조하겠다고 약속했다. 황 CEO는 별도 메시지에서 아내에게 충실하지 못했다고 밝히며 가족과 임직원에게 사과했고, 자신의 행동에 변명의 여지가 없다고 시인했다.

시장은 즉각 반응했다. 엔비디아의 주가는 이날 주당 7.97달러(4.27%) 하락한 178.67달러에 거래를 마쳤다. 장 초반에는 낙폭이 8.79%까지 확대되며 170.24달러까지 밀리기도 했다. 이날 하루 엔비디아의 시가총액은 1,900억 달러(약 260조원) 증발했다.

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같은 날 뉴욕증시의 3대 지수는 일제히 올랐다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1,104.02포인트(2.15%) 오른 52,389.75에 마감했고, S&P 500지수는 173.08포인트(2.35%) 상승한 7,549.94에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 673.71포인트(2.74%) 오른 25,253.14에 각각 거래를 마쳤다. 국제유가 급락과 기술주 저가 매수세가 겹친 결과였지만, 엔비디아만 시장 반등에서 벗어나 독자적으로 하락했다.

트럼프 대통령과 중국 정부의 엇갈린 입장

도널드 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 백악관에서 기자들에게 황 CEO와 전화 통화를 했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 자신이 해당 여성이 스파이인지 묻자 황 CEO가 전혀 몰랐다고 답했고, 그 말을 진심으로 믿는다고 말했다. 또 황 CEO가 매우 큰 고통을 겪고 있으며, 특히 가족과 사랑하는 아내 때문에 더욱 그렇다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 미 연방수사국(FBI)이 해당 사건을 들여다보고 있다고 언급했다. 그는 전날에도 황 CEO를 명예로운 사람이라며 옹호한 바 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 8일 마코 루비오 미국 국무장관이 직접 감독해 작성한 기밀 문건이 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 방문을 앞두고 고위급 보안인가를 가진 행정부 관계자들에게 배포됐다고 복수의 소식통을 인용해 보도했다. 해당 문건은 앨리스 황에 대한 미국 정보당국의 전자감청 자료를 토대로 작성됐다고 전해졌다.

중국 정부는 강하게 반발했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 9일 정례 브리핑에서 중국 스파이라는 주장은 실체가 없는 중상이자 모략이라고 답했다. 그는 바람을 잡고 그림자를 붙든다는 뜻의 사자성어 포풍착영(捕風捉影)을 인용해 근거가 없다는 점을 강조했다. 중국 관영 글로벌타임스는 10일자 의견 기사에서 이번 의혹을 증거보다 상상력으로 만들어낸 국가 안보 이야기라고 비판하며, 이를 정치적 마녀사냥으로 규정했다. 이 매체는 미·중 경쟁이 정치화되면서 중국계라는 배경만으로 통상적인 사업 관계까지 의심받을 수 있다고 주장했다.

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주주 소송과 한국 반도체 기업에 미칠 파장

법적 책임을 묻는 움직임도 시작됐다. 정보기술(IT) 전문 매체 테크크런치에 따르면 로젠 로펌은 9일 엔비디아와 황 CEO를 상대로 연방 증권법 위반에 따른 손해배상 청구 소송을 제기했다. 원고에는 개인 투자자 마크 키스텐마허 등이 포함됐으며, 이들은 2025년 10월 9일부터 올해 11월 8일까지 엔비디아 주식을 매수했다고 밝혔다.

원고들은 황 CEO가 불륜 사실을 공개하지 않아 주가가 인위적으로 부풀려졌고, 이번 의혹으로 인한 국가안보 우려가 엔비디아의 평판과 사업 전망에 중대한 위험을 초래한다고 주장했다. 또 주가 급락으로 상당한 손실을 입었다고 강조했다. 이 주장은 법원에서 검증될 사안이며, 엔비디아 측의 법적 입장은 아직 공개되지 않았다.

업계에서는 엔비디아의 불확실성이 AI 반도체 공급망 전체로 번질 수 있다고 본다. 엔비디아는 고대역폭메모리(HBM)를 납품하는 삼성전자와 SK하이닉스에 중요한 고객이다. 따라서 단기적으로는 두 회사의 실적과 주가에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 다만 장기 전망에서는 큰 영향이 없다는 반론도 함께 제기된다. 이번 의혹이 사실로 확인될 경우 미국의 대중국 AI 반도체 수출 통제가 강화될 수 있다는 분석도 나오는 만큼, 향후 독립 조사 결과와 미국 당국의 후속 조치가 핵심 변수가 될 전망이다.