젠슨 황 엔비디아 CEO, 불륜 스캔들 위기 속 이민자 성공 신화 재조명

엔비디아 젠슨 황 CEO의 연이은 불륜 논란으로 경영권 위기가 고조되면서, 대만계 미국인 기업인의 이민자 성공 스토리가 다시 주목받고 있다. 그의 창업부터 AI 시대를 이끈 발자취를 살펴본다.

엔비디아 (NVIDIA)의 최고경영자(CEO) 젠슨 황 이 잇단 사생활 스캔들 로 인해 CEO 자리에서 물러날 위기에 처하면서, 그의 생애가 다시 한번 조명되고 있습니다. 이민자로서의 성공 스토리로 불렸던 그의 인생이 현재의 혼란 속에서도 재평가되고 있는 것입니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황의 미국 진출은 우연한 계기에서 비롯되었습니다. 그는 5살 때 가족과 함께 태국 방콕에 거주하던 중 쿠데타로 인해 정세가 불안해지자, 부모님의 결단에 따라 미국으로 가게 되었습니다. 당시 그의 나이 10살이었고, 형제들과 함께 미국에 거주하던 친척의 보호 아래에서 새로운 삶을 시작하게 된 것입니다.

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학벌과 초기 창업의 고난

젠슨 황은 미국 생활에서도 학업에 매진하며 두각을 나타냈습니다. 그는 조기 졸업 제도를 활용해 단 16세에 고등학교 과정을 마쳤습니다. 이후 오리건주 주립대학에서 전기공학 학사 학위를 취득했으며, 1992년에는 스탠퍼드대학에서 석사 학위를 받았습니다.

1993년, 그는 커티스 프리엠, 크리스 말라초스키와 함께 데니스에서 엔비디아를 설립했습니다. 초기 창업 과정은 결코 순탄하지 않았습니다. 회사는 파산의 위기에 처했지만, 일본 게임 개발사 세가로부터 500만 달러의 투자금을 확보하면서 간신히 사업을 유지할 수 있었습니다.

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AI 시대를 이끈 전략적 투자

젠슨 황의 기업은 이후 기술적 도약을 거듭하며 글로벌 기술 강자로 성장했습니다. 블룸버그 통신에 따르면, 2016년 그는 아직 연구소 단계였던 오픈AI를 직접 방문했습니다. 이 자리에서 그는 일론 머스크와 샘 올트먼에게 AI 전용 서버를 전달하기도 했습니다.

2018년에는 비트코인 열풍이 불면서 코인 채굴업체들이 급증했습니다. 이때 엔비디아는 이러한 채굴업체들에게 필요한 GPU를 공급하며 비즈니스를 확장했습니다. 이 같은 전략적 대응은 회사의 성장에 중요한 전환점이 되었습니다.

2024년에는 마이크로소프트(MS)와 애플을 제치고 시가총액 1위 기업이 되었습니다. 이에 따라 엔비디아는 'AI 시대의 총아', '새로운 금과 석유를 만드는 기업'이라는 별명으로 불리며 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다.

스캔들과 개인사 혼란

젠슨 황은 백발에 검은 가죽 재킷을 착용하는 독특한 스타일로 자신감 넘치는 모습을 보이며 많은 이들에게 호감을 사왔습니다. 대만계 미국인 기업인으로서他对 미국에 대한 애정을 드러내는 모습은 그의 대중적 인지도 상승에 기여했습니다. 그의 개인사에서도 특별한 이야기가 이어졌습니다.

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젠슨 황은 1980년대 초 오리건주 주립대학에서 미래의 아내 로리 밀스와 만났습니다. 그는 과제를 도와주겠다며 인연을 쌓아 결국 교제하게 되었고, 두 사람 사이에는 딸 매디슨과 아들 스펜서가 태어났습니다. 그는 해외 출장 중에도 아내와 함께 하는 모습을 보이며 가정적인 면모를 과시해 왔습니다.

그러나 최근 이러한 이미지에 균열이 가고 있습니다. 젠슨 황은 중국 스파이로 지목된 여성 앨리스 황(중국명 황러)과 내연 관계였음을 시인했습니다. 이로 인해 그는 사회적 비판에 직면하게 되었고, 기업의 이미지 관리에도 빨간불이 켜졌습니다.

추가 의혹과 향후 전망

이와 별도로 젠슨 황은 엔비디아 헬스케어 부사장인 킴벌리 파월(48세)과도 혼외 관계 의혹이 새롭게 제기되었습니다. 이러한 연이은 스캔들은 그의 리더십에 의문을 제기하게 만들었고, 주주들과 시장의 우려를 키우고 있습니다.

현재 젠슨 황의 경영권 지속 여부는 불투명한 상태입니다. 하지만 엔비디아의 기술적 우위와 시장에서의 입지는 아직까지 견고합니다. 앞으로 회사의 향후 행보와 젠슨 황의 리더십 변화가市场对 미칠 영향을 지켜봐야 할 것입니다. 그의 사생활 문제가 기업 지배 구조에 어떤 영향을 줄지 관심이 집중되고 있습니다.