엔비디아 젠슨 황 CEO가 11일 만에 복귀하며 트레이드마크인 검은 가죽 재킷을 내려놓았다. 디올 남색 면 재킷을 선택한 이유는 뉘우침과謙虚함의 표현으로 해석된다.

엔비디아 의 최고경영자(CEO) 젠슨 황 이 11일 만에 사임한 자리로 복귀하며 시선을 모았다. 그는 과거 자신의 트레이드마크였던 검은 가죽 재킷을 벗어던지고 남색 면 재킷을 걸쳤다. 이 의상 변화는 불륜 파문 이후 그의 이미지 전환을 상징하는 중요한 신호로 받아들여지고 있다.

젠슨 황의 의상 변화와 디올 재킷 상세 분석

영국 일간 가디언은 젠슨 황이 착용한 남색 재킷이 단순한 취향 변경이 아니라고 분석했다. 그는 디올의 2400파운드(약 470~500만원)짜리 '지퍼드 셔츠'를 입었다. 이 재킷은 짙은 남색 면 소재로, 작업복에서 유래한 '초어 재킷' 스타일을 띠고 있다. 이전에 즐겨 입던 톰 포드의 검은 가죽 재킷과 비교하면 한결 차분하고 부드러운 분위기를 풍긴다.

Also read 엔비디아 이사회, 트럼프 압력에 젠슨 황 전격 복귀...거센 비판과 소송 우려

가디언은 가죽 재킷이 자신감과 반항심을 드러내는 옷이라면, 면 재킷은 겸손과 절제를 연상시킨다고 설명했다. 조니 데이비스 에스콰이어 매거진 럭셔리 디렉터는 "검은 가죽 재킷은 복귀 성공을 자축할 때 입을 만한 옷이 아니다"라고 말했다. 불륜 파문을 겪고 돌아온 젠슨 황에게 뉘우침을 드러낼 수 있는 옷차림이 필요했다는 것이다.

스톡홀더와 전문가들의 의견 충돌 및 해석

영국 웨스트민스터대 남성복 아카이브 디렉터인 앤드루 그로브스는 "젠슨 황의 새 옷차림이 이미지를實質적으로 부드럽게 만들려는 시도"라고 분석했다. 강하고 거침없는 인상을 앞세웠던 기존 스타일 대신 면 소재를 선택해 대중 앞에 편안하고 친근한 모습으로 서려는 변화라는 해석이다.

Advertisement

흥미로운 점은 새 재킷이 실제로 그리 소박하지 않다는 사실이다. 수백만원짜리 디올 제품을 입고 에르메스 신발과 검은색 청바지를 함께 착용했다. 겉으로는 권위와 과시를 덜어낸 듯하지만 여전히 초고가 명품으로 완성한 차림이다. 가디언은 이를 정장으로 돌아가지는 않으면서도 다시 업무에 집중하겠다는 메시지로 해석했다.

과거 패션 스타일이 드러낸 기업가 정체성과 위기관리

사실 젠슨 황의 검은 가죽 재킷은 불륜 파문 이전부터 외신의 패션 분석 대상이었다. 그는 스티브 잡스의 검은 터틀넥처럼 상징적인 유니폼을 통해 평범한 기업인이 아닌 '멋을 아는 억만장자'라는 이미지를 구축해 왔다. 그러나 불륜 파문 이후 같은 옷은 다른 의미로 읽히기 시작했다.

미국 워싱턴포스트는 젠슨 황의 가죽 재킷이 이제 '중년의 위기'를 연상시킨다고 꼬집었다. 칼럼니스트 셰인 오닐은 "63세의 회색 머리 기업인이 고가의 가죽 재킷을 즐겨 입는 모습이 젊고 반항적인 이미지를 애써 연출하려는 것처럼 보인다"면서 전형적인 중년의 위기 패션이라고 표현했다. 그는 오토바이 운전자를 보호하는 가죽 재킷의 기능에 주목하며, 강인함과 위협적인 분위기를 드러내려는 시도로 풍자했다.

기술 CEO들의 패션 변화와 마크 저커버그와의 비교

Advertisement

기업 총수에게 옷은 단순한 취향의 문제가 아니다. 젠슨 황의 검은 가죽 재킷은 엔비디아와 인공지능(AI) 산업의 성장을 상징하는 일종의 유니폼이 됐다. 그는 2021년 타임 표지에도 검은 가죽 재킷을 입고 등장했다. 지난 7월에는 자신이 기술 행사에서 입었던 톰 포드 재킷 한 벌이 소더비 자선 경매에서 96만달러(약 13억원)에 낙찰되기도 했다. 소더비는 이 재킷을 "미래를 먼저 내다보고 도전하는 사람의 상징이자 그의 리더십 스타일을 보여주는 옷"이라고 소개했다.

반대로 옷을 바꿔 새로운 권력자의 이미지를 구축하는 사례도 있다. 마크 저커버그는 오랫동안 회색 후드티와 청바지, 운동화로 상징되던 그가 2024년부터 눈에 띄게 화려해졌다. 금목걸이를 걸고 긴 곱슬머리를 기르는가 하면, 알렉산더 맥퀸의 화려한 정장과 디자이너 마이크 아미리와 협업한 문구 티셔츠를 입기 시작했다.

최근 마크 저커버그의 패션 행보는 더욱 화려해졌다. 가디언은 지난달 그가 금목걸이와 로에베 반바지, 잠자리 장식이 달린 알렉산더 맥퀸 정장 등을 선택했다고 보도했다. 메타의 스마트 안경 사업을 알리기 위해 패션계 인사들과 협업하고 프라다 패션쇼와 멧 갈라에도 모습을 드러냈다. 옷을 바꿔 입은 마크 저커버그와 젠슨 황의 대조적인 행보는 기술계 리더십의 새로운 양상을 보여준다.