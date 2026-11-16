젠슨 황 전 엔비디아 CEO 전기 작가, 오만하고 위선적이었다고 비판

젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 전기를 쓴 스티븐 윗이 뉴욕타임스 기고문에서 황 전 CEO의 대외 이미지와 실제 모습의 차이를 지적했다. 불륜 스캔들과 사임 과정을 둘러싼 비판의 내용을 정리했다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전기를 쓴 작가 스티븐 윗 이 황 전 CEO가 대외적 이미지와 달리 오만하고 위선적인 인물이었다고 비판했다. 윗은 12일(현지시간) 뉴욕타임스 (NYT)에 실린 기고문에서 이같이 밝혔다.

윗이 쓴 책은 '엔비디아 젠슨 황, 생각하는 기계'(The Thinking Machine)다. 윗은 황 전 CEO의 불륜 스캔들과 사임 등 일련의 사건을 오만함과 무모한 과신으로 스스로 무너진 한 남자의 이야기라고 규정했다.

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젠슨 황 전 CEO 사임 배경과 불륜 관계

황 전 CEO는 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황에 이어 직속 부하 직원 킴벌리 파월과의 불륜 관계가 드러나며 사임했다. 두 사건이 잇따라 불거지면서 엔비디아 경영진의 판단 능력에 대한 외부 시선도 달라졌다.

윗은 전기를 취재하면서 이전부터 황 전 CEO의 불륜 소문을 들었지만 끝내 확인할 수는 없었다고 밝혔다. 그는 엔비디아 내부에 쉽게 깨뜨리기 어려운 침묵의 문화가 존재했다고 주장했다.

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한 전직 엔비디아 직원은 윗에게 황 전 CEO와 파월의 관계가 회사 안에서 공공연한 비밀이었다고 말했다. 이 직원의 증언은 내부에서 사실상 모두가 알고 있었지만 공개적으로 말하기 어려운 분위기가 있었음을 보여준다.

윗은 엔비디아에 황 전 CEO의 두 자녀도 근무하고 있다는 점을 들어 이 같은 행동이 놀라울 정도로 오만하고 무례하다고 강하게 비판했다. 그는 공적 조직과 가족 문제가 얽힌 상황에서 책임이 더욱 무겁다는 취지로 문제를 제기했다.

가정적 이미지 뒤에 숨은 연기 논란

윗은 황 전 CEO가 가정적이라는 이미지를 만들기 위해 많은 노력을 기울였다고 보았다. 그는 이런 경우 연기를 알아차리기가 더 어려웠고, 상당한 자기기만이 있었을 것이라고 주장했다.

윗은 취재 과정에서 황 전 CEO 부부를 오래 알고 지낸 사람들에게 부부 사이의 불화나 불륜 가능성을 조심스레 물었다. 그러나 돌아온 대답은 결혼 생활이 이상적이며 본받을 만하다는 것이었다고 전했다.

윗은 2023년 처음 황 전 CEO를 만났을 때 그와 그의 참모들이 겸손한 사람이라는 이미지를 내세우고 있었다고 돌아봤다. 당시 황 전 CEO는 작은 식당을 찾아 거액의 팁을 남기는 것을 즐겼다고 한다.

윗은 미국의 대중음식점 데니스에서 함께 아침 식사를 한 뒤 황 전 CEO가 종업원에게 팁으로 1000달러를 건넸다고 전했다. 다만 윗은 시간이 흐르면서 그 행동이 일종의 연기였을 수 있다고 의심하게 됐다고 밝혔다.

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윗이 제시한 해석에 따르면 그 연기는 주변 관찰자에게 잘 보이기 위한 것이 아니었다. 자신을 만족시키기 위한 연기였다는 것이 그의 판단이다.

반론 거부와 트럼프 정치 연결 주장

윗은 황 전 CEO가 반론을 받아들이지 않는 오만한 인물이었다고 전했다. 그는 황 전 CEO가 반대 의견을 거의 참지 못했다고 평가했다.

윗에 따르면 황 전 CEO는 상대의 어리석음을 큰 소리로 비난하거나 한 시간 넘게 호통을 친 적도 있었다. 윗은 이 장면이 한 영화 속 폭압적인 음악 교사를 떠올리게 했다고 묘사했다.

윗은 도널드 트럼프 대통령과 황 전 CEO의 친밀한 관계와 두 사람의 공통점을 짚었다. 그는 황 전 CEO의 몰락을 촉발한 것은 결국 정치였다고 기고문에 적었다.

윗은 황 전 CEO가 아무것도 없던 상태에서 엔비디아를 세웠다는 점을 인정했다. 그러면서도 그의 오만함과 해로운 자기중심성이 채워지기 어려운 공백을 남겼다고 평가했다.