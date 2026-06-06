젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 한국 기업들과 전략적 동맹 구축

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 하며 포즈를 취하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 하며 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 mon@yna.co.kr. 7일 업계에 따르면 황 CEO는 지난 5일 방한 후 서울 마포구 홍대입구역 인근 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 '삼소(삼겹살과 소주) 회동'을 가졌다.

작년 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석을 계기로 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 가진 깐부회동처럼 이번 방한 중 가장 중요한 일정으로 피지컬 AI 산업을 주도하는 기업 총수들과 만난 것이다. 이에 따라 이번 회동 이후 엔비디아와 국내 기업들의 협력 계획도 속속 공개될 것으로 보인다.

젠슨 황, '삼겹살 먹으러 왔어요' (서울=연합뉴스) 윤동진 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 하기 위해 이동하고 있다. 2026.6.5 mon@yna.co.kr. AI 탑재 가사 로봇과 스마트 가전, 산업용 로봇 분야에서 엔비디아의 AI 플랫폼과 LG의 하드웨어 역량을 결합한 새로운 사업 기회 창출이 양사의 비전이 될 것이라는 분석이다. 현대차는 자율주행차와 로보틱스 방면에서 협력을 더욱 구체화할 것으로 보인다.

엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰에 기반한 AI 팩토리 설립과 통합 AI 모델 개발과 실증부터 자율주행과 생산 효율화, 로보틱스의 생태계 통합까지 추진 상황을 점검하고 추가 과제를 발굴할 것으로 전망된다. 네이버와는 국가별로 데이터와 인프라를 확보하는 소버린 AI 경쟁에서의 협력 모색이 점쳐진다. 황 CEO는 업스테이지 등 국내 로봇·AI 스타트업과의 비공개 간담회도 열고 AI 인프라 협력에 대해 논의할 것으로 전해졌다. 김택진 엔씨소프트 대표, 장병규 크래프톤 의장 등 게임업계 창업자들과도 만나 게임 및 AI 사업 협력 기회를 모색할 것으로 알려졌다.

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 갖고 있다. 2026.6.5 mon@yna.co.kr. 지난해 1박2일 방한에 비해 3박4일로 길어진 이번 황 회장의 '광폭행보'는 한국을 피지컬 AI의 거점으로 육성하려는 엔비디아의 전략과 맞닿아 있다.

삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체는 물론, 현대차와 LG그룹의 스마트 팩토리, 네이버의 초거대 AI 모델까지 모두가 엔비디아의 피지컬 AI 실현을 위한 필수 공급망이자 최적의 테스트베드라는 평가가 나온다. 황 CEO는 지난해 이재명 대통령과 만난 자리에





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젠슨 황 엔비디아 한국 기업 동맹 피지컬 AI

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