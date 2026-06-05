젠슨 황, 최태원·구광모·이해진와 '삼소 회동'… 피지컬 AI 동맹 선언

엔비디아 CEO 젠슨 황이 한국을 방문해 SK, LG, 네이버 최고경영자와 만찬을 갖고 피지컬 AI 분야의 전략적 협력을 다짐했다. 삼겹살 음식점에서 열린 이 자리에서 참석자들은 화기애애한 분위기 속에서 AI 반도체, 메모리, 플랫폼 기술의 미래 동맹에 대해 논의했다.

지난해 10월 30일 이후 7개월여 만에 한국을 다시 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 만찬을 갖고 피지컬 AI (인공지능) 동맹을 맺었다. 5일 오후 6시 52분께 서울 마포구 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에는 구광모 LG그룹 회장을 시작으로, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 연이어 입장했다.

구광모 회장이 자리에서 일어서서 천장에 매달린 휴지통에서 휴지를 뽑아 테이블에 놓는가 하면, 참석자들의 물잔을 채우며 최연소자로서 '막내' 역할을 했다. 바로 시작된 식사에서 황 CEO는 일행들에게 맥주를 따라주며 연신 잔을 부딪혔고, 고추를 쌈장에 찍어 먹기도 했다. 구 회장은 집게와 가위를 든 채 고기를 굽고 수시로 일어나 휴지를 챙기는 등 모임 내내 막내 역할에 바빴다. 식사 중에는 올해 초 열린 세계 최대 IT 전시회 CES와 게임 등을 주제로 환담이 이어졌고, 황 CEO가 이 의장의 어깨를 두들기고 구 회장이 황 CEO의 이야기에 크게 웃는 등 화기애애한 분위기가 이어졌다.

식사의 흥이 고조되자 가게 사장이 카스 맥주에 소주를 따른 뒤 숟가락을 컵에 치면서 폭탄주를 제조해줬다. 황 CEO는 잔을 높게 들고 건배사로 "Go 코리아, Go SK, Go LG, Go 네이버!

"라고 외치는 등 영락없는 직장인 회식 분위기가 연출됐다. 잠시 대화를 더 나누던 이들은 식당 밖으로 나와 자신들을 기다리는 시민과 기자들에게 찹쌀 도넛과 함께 SK하이닉스 고대역폭 메모리(HBM)를 모티브로 한 과자 'HBM칩'을 나눠줬다. 황 CEO는 구광모 회장을 향해 "굿 프렌드(좋은 친구)"라고 하며 어깨동무를 했고, 최 회장은 황 CEO의 주량에 대한 질문에 "나보다 잘 마신다"며 웃었다. 구광모 회장이 막간을 틈타 가게 안 손님들에게 사인을 해주는 동안 황 CEO는 시민들과 '팬미팅'과 같은 분위기를 즐겼다.

쌈을 먹은 소감에 대해서는 "매웠다. 고추도 매웠다"고 했고, "소주가 매우 좋다"고도 했다. 황 CEO가 "네이버가 모두를 위해 다 산다"고 박수를 유도하자, 손님들 모두 박수를 치며 "네이버!

"를 연호했다. 부인 로리 황과 함께 치킨집 찾은 젠슨 황 CEO도 취재진과 만났다. 이번 모임은 한국 경제를 대표하는 재계 총수들과 글로벌 AI 반도체 기업 수장이 한 자리에 모여 피지컬 AI 시대의 협력을 다지는 상징적인 자리가 되었다. 삼겹살과 소주로 대표되는 캐주얼한 분위기 속에서도 AI 반도체, 메모리, 인터넷 플랫폼 분야의 최고 리더들이 미래 기술 산업에서의 동맹 가능성을 논의한 것으로 평가된다.

특히 SK그룹의 HBM 메모리, LG그룹의 AI 가전 및 로봇, 네이버의 AI 플랫폼과 엔비디아의 GPU 및 AI 소프트웨어 생태계가 결합할 가능성이 주목된다. 황 CEO의 "Go 코리아" 외침은 한국이 피지컬 AI 시대의 중심에 서겠다는 의지를 상징적으로 보여주었다. 또한 이날 모임은 재계의 장년층 총수들과 젊은 리더들이 조화를 이루는 모습을 보이면서 한국 경제의 세대교체와 지속가능한 협력의 메시지를 전달하기도 했다





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