젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 국내 대기업 총수들과 삼소 회동

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 국내 대기업 총수들과 '삼소(삼겹살·소주) 회동' 도중 취재진과 만나 한국에서 좋아하는 것으로 K-팝, K-드라마와 함께 '치킨'을 꼽았다. 황 CEO의 말대로 총수들과 2차 자리는 당초 알려진 맥줏집이 아닌 1차 삼겹살집에서 도보로 3분 떨어진 치킨 전문점 BBQ였다. 해당 BBQ 점주는 물론 본사도 황 CEO 일행의 방문을 미리 알지 못했던 '깜짝 방문'이었다. 2차 자리에는 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 그대로 함께했고, 황 CEO의 아내인 로리 황 여사를 비롯해 그의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사와 황 이사의 약혼자까지 총 7명이 동석했다. 황 이사는 자신의 약혼자를 최 회장과 구 회장, 이 의장에게 직접 소개했다. 세 총수는 황 이사의 약혼자와도 악수하며 둘에게 축하한다는 덕담을 건넸다. 구 회장은 2차 자리에서도 총수들의 '막내 역할'을 톡톡히 하며 젠슨 황 CEO의 가족들을 살뜰히 챙겼다. 자리 도중 황 CEO가 손님들에게 사인을 해줄 때는 황 여사 등 가족들과 대화를 이어가며 자리를 주도했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 부인 로리 황이 5일 서울 마포구 비비큐( BBQ ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 2026.6.5 burning@yna.co.kr5일 서울 홍대입구를 방문한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 국내 대기업 총수들과 '삼소(삼겹살·소주) 회동' 도중 취재진과 만나 한국에서 좋아하는 것으로 K-팝 , K-드라마 와 함께 '치킨'을 꼽았다.

황 CEO의 말대로 총수들과 2차 자리는 당초 알려진 맥줏집이 아닌 1차 삼겹살집에서 도보로 3분 떨어진 치킨 전문점 BBQ였다. 해당 BBQ 점주는 물론 본사도 황 CEO 일행의 방문을 미리 알지 못했던 '깜짝 방문'이었다. 2차 자리에는 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 그대로 함께했고, 황 CEO의 아내인 로리 황 여사를 비롯해 그의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사와 황 이사의 약혼자까지 총 7명이 동석했다. 황 이사는 자신의 약혼자를 최 회장과 구 회장, 이 의장에게 직접 소개했다.

세 총수는 황 이사의 약혼자와도 악수하며 둘에게 축하한다는 덕담을 건넸다. 구 회장은 2차 자리에서도 총수들의 '막내 역할'을 톡톡히 하며 젠슨 황 CEO의 가족들을 살뜰히 챙겼다. 자리 도중 황 CEO가 손님들에게 사인을 해줄 때는 황 여사 등 가족들과 대화를 이어가며 자리를 주도했다.

(서울=연합뉴스) 강태우 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 2026.6.5 burning@yna.co.kr황 CEO는 최 회장이 앞서 1차 자리를 마치고 시민과 취재진에게 SK하이닉스 고대역폭 메모리(HBM)를 모티브로 한 과자 'HBM칩'을 나눠주던 모습을 두고 "HBM칩은 내 건데, SK가 HBM 재고가 없다고 한다"고 농담을 하기도 했다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 급증으로 HBM을 포함한 메모리 공급 부족 현상이 이어지는 상황을 두고 SK하이닉스에 HBM을 더 공급해 달라는 의중을 농담 반 진담 반으로 표현한 것으로 풀이된다. 2차 술자리가 무르익자 참석자들은 스피커에서 흘러나오는 팝송을 함께 따라 불렀다.

팝스타 레이디 가가가 부른 영화 '스타 이즈 본'의 오리지널 사운드 트랙(OST) 등을 열창하며 흥겨운 밤을 즐기는 모습이었다. 이날 치킨집은 황 CEO뿐 아니라 최 회장과 구 회장이 대중과 소통하는 자리이기도 했다. 오후 10시 20분경까지 1시간 넘게 이어진 이 자리는 최 회장이 모든 손님의 음식값을 계산하는 '골든벨'을 울리며 마쳤다. 최 회장이 결제한 영수증에는 총 244만여원이 적혀 있었다.

위성에 포착된 中 신형 잠수함…함교탑 없앤 유선형 선체(서울=연합뉴스) 강태우 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 부인 로리 황이 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 2026.6.5 burning@yna.co.kr(서울=연합뉴스) 강태우 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 2026.6.5 burning@yna.co.k





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

젠슨 황 엔비디아 최태원 SK그룹 구광모 LG그룹 이해진 네이버 삼소 회동 BBQ 치킨 K-팝 K-드라마

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WSJ '머스크, '절친' 구글 창업자 아내와 불륜'일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 〈사진-AFP·연합뉴스〉 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 절친한 친구인 세르게..

Read more »

[World Now] 머스크가 화장실 세면대 들고 트위터 방문한 이유는?[세면대 들고 등장한 '괴짜 CEO'] 괴짜로서의 면모를 유감없이 보여왔던 테슬라 CEO 일론 머스크가 트위터 본사에 느닷없이 나타났습니다. 그런데 그의 두 손에는 화장실에서나 볼...

Read more »

머스크, 트위터 경영진 해고 이어 이사회도 해산…단독 이사 올라일론 머스크 CEO (사진=CNN) 일론 머스크 테슬라 최고 경영자(CEO)가 트위터를 인수하면서, 트위터 이사회가 해산됐습니다. ..

Read more »

'트위터 대표 그만둘까' 자신의 거취 투표 올린 머스크…56.3% '그만둬''트위터 대표 그만둘까' 자신의 거취 투표 올린 머스크…56.3% '그만둬' 매주 금요일엔 JTBC의 문이 열립니다. 📌 '오픈 뉴스룸' 방청 신청하기 :

Read more »

빅테크 거물들, 트럼프 취임식에 참석하며 관계 개선 노력도널드 트럼프 미국 대통령 취임식에 테슬라 CEO 일론 머스크, 구글 CEO 순다르 피차이, 아마존 창업자 제프 베이조스, 메타 CEO 마크 저커버그 등 빅테크 거물들이 참석하며 과거 갈등과는 대조적인 관계 개선 노력을 보여주었다.

Read more »

글로벌 CEO 베이징서 習 접견…한·중·일, 도쿄·서울서 장관급 회동올해 베이징을 찾는 기업 총수로는 블랙록 최고경영자(CEO) 스티븐 슈워츠먼, HSBC CEO 조르주 엘헤데리, 스탠다드차타드 그룹 CEO 빌 윈터스, 미국 제약사 파이자 CEO 앨버트 불라, 미국 반도체 기업 퀄컴 CEO 크리스티아노 아몬, 일본 금융기업 미즈호 CEO 기하라 마사히로(木原正裕), 사우디 석유회사 아람코 CEO 아민 알나세르, 글로벌 해운사 머스크 CEO 빈센트 클레르크 등 미국·유럽·일본·중동을 모두 아우른다.

Read more »