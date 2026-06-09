젠슨 황, 한국에 엔비디아 AI 협력 선물…대기업·스타트업 총출동

한국 주요 기업과 스타트업이 엔비디아와 AI 팩토리·피지컬 AI 분야에서 광범위한 협력을 발표하며 글로벌 시장 진출 기반을 마련했다. 그러나 엔비디아 기술 의존도 심화와 인프라 병목 가능성에 대한 우려도 제기된다.

한국 기업들이 엔비디아 와 전방위 협력 체계를 구축하며 글로벌 AI 시장 진출의 발판을 마련했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 기간 동안 삼성전자, SK하이닉스, SK텔레콤, 현대차그룹, LG전자, 네이버 등 대기업과 업스테이지, NC AI, 크래프톤, 두산로보틱스, 로보티즈 같은 스타트업까지 한국 AI 플레이어들이 한자리에 모였다.

엔비디아는 AI 팩토리와 피지컬 AI를 중심으로 한 협력을 제시했고, SK텔레콤은 내년부터 국내에서 엔비디아 DSX 플랫폼 기반 AI 팩토리를 가동해 아시아 시장을 공략할 계획이다. 네이버는 55메가와트(MW)에서 시작해 2028년 200MW, 이후 GW급으로 확대하며 아시아·유럽·중동으로 영업 범위를 넓힐 예정이다. LG는 차세대 로봇 전 개발 과정에서, 현대차그룹은 자율주행·소프트웨어중심차(SDV) 등 미래 모빌리티 분야에서 엔비디아와 기술 개발을 가속화할 것으로 보인다.

엔비디아는 차세대 AI 가속기 '베라 루빈', CPU '베라', AI 노트북 'RTX 스파크', AI 엣지 슈퍼컴퓨터 '젯슨 토르'를 한국 시장 전용 선물로 소개했지만, 이는 동시에 엔비디아의 차세대 핵심 제품군이기도 하다. 이번 협력들은 모두 엔비디아의 컴퓨팅 자원이나 소프트웨어·플랫폼을 기반으로 하여 한국 기업들의 AI 인프라 확장이 곧 엔비디아에 대한 기술 의존도 심화로 이어지는 구조다. 전문가들은 한국이 엔비디아 밸류체인에 편입된 것을 성과로 보지만, 독자적 연구개발 없이 엔비디아에 종속되면 그들의 사업 상황 악화 시 심각한 타격을 입을 수 있다고 경고했다.

특히 GPU·전력 등 인프라 병목 현상이 AI 생태계 성장과 함께 가속할 수 있어 장기적인 대책이 필요하다





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