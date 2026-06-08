젠슨 황 엔비디아 CEO, 네이버 방문해 AI 클라우드·피지컬 AI 협력 발표

젠슨 황 엔비디아 CEO가 네이버 1784 사옥을 방문해 이해진 의장과 만나 네모트론 연합, AI 클라우드, 피지컬 AI 등 세 가지 협력 분야를 발표했다. 네이버는 한국 최대 클라우드 업체로 AI 팩토리를 확장할 계획이며, 로봇 기술 협력도 강화한다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 경기도 성남시 네이버 제2사옥 1784를 방문해 이해진 네이버 의장과 만나 인공지능(AI) 클라우드 및 피지컬 AI 분야 협력을 발표했다. 이날 황 CEO는 네이버 와의 협력 방안으로 세 가지 주요 분야를 제시했다.

첫째, 엔비디아의 프런티어 AI 랩이 네이버와 파트너십을 맺어 개방형 프런티어 AI 모델인 네모트론 연합을 구축한다. 네이버는 이 연합에서 프런티어 AI 모델을 네이버 클라우드, 로보틱스, 서비스 등에 맞춰 미세조정하고 엔비디아와 함께 월드 모델을 개발하는 역할을 맡는다. 둘째, AI 클라우드 구축을 위해 협력한다. 네이버는 이미 한국 최대 클라우드 서비스 제공업체로, AI 팩토리를 기가와트(GW) 규모로 확장할 계획이다.

셋째, 피지컬 AI 분야에서 협력한다. 황 CEO는 한국이 피지컬 AI에서 큰 우위를 가졌다며, 네이버의 오랜 로봇 시스템 구축 경험을 높이 평가했다. 그는 네이버 로봇이 서빙한 아이스 커피를 마시며 로봇 기술의 발전을 체감했다고 전했다. 이해진 의장은 네이버가 단순한 미래 계획이 아닌 현재 급증하는 AI 시장 수요를 즉시 충족할 수 있는 국내 유일의 기업이라는 점이 엔비디아의 선택 배경이라고 강조했다.

또한, 네이버는 아시아 최초로 엔비디아 GPU를 도입해 슈퍼팟을 구축한 기업으로, 두 회사의 인연은 오래전부터 이어져 왔다고 설명했다. 이 의장은 지난번 샌프란시스코에서 황 CEO가 화이트보드에 직접 그림을 그리며 제안한 미래 파트너십 청사진을 바탕으로 협력해 왔다고 덧붙였다. 이날 행사에서는 네이버웹툰이 두 사람의 만남을 기념해 '역대급 영지 설계사' 작가들이 제작한 짧은 만화를 선보였다. 황 CEO는 한국인들이 게임을 단순한 재미를 넘어 스포츠로 승화시킨 점을 언급하며, 한국인의 완벽주의와 승부욕이 기술 발전의 원동력이 되고 있다고 평가했다.

양사 협력은 AI 클라우드 인프라와 로봇 기술의 고도화를 통해 글로벌 AI 시장에서 한국의 입지를 강화할 전망이다. 네이버와 엔비디아의 이번 파트너십은 AI 생태계 확장에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다





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