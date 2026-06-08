젠슨 황, 한국 AI 동맹 강화…SK·LG·현대차·네이버와 차세대 협력 청사진

젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국 주요 기업을 방문, 피지컬 AI와 AI 인프라 분야 협력 방안을 발표하며 차세대 AI 시장 선점에 나섰다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 8일 한국 주요 기업들을 잇따라 방문하며 인공지능 협력 청사진을 제시했다. 이번 방문은 생성형 AI를 넘어 로봇, 자율주행, 스마트 제조, 데이터센터 등 차세대 AI 시장 선점을 위한 포석으로 풀이된다.

엔비디아는 SK, LG, 현대차, 네이버 등과 협력을 강화하고, 특히 피지컬 AI 분야에서 구체적인 협업 방안을 발표했다. 황 CEO는 먼저 SK그룹을 방문해 최태원 회장과 만났다. 최 회장은 "SK하이닉스 팹을 포함한 AI 데이터센터 등 미래 AI 팩토리를 엔비디아와 함께 만들겠다"며 협력을 그룹 차원으로 격상하겠다고 밝혔다. SK텔레콤은 엔비디아의 AI 인프라 플랫폼 DSX를 기반으로 AI 학습과 추론에 특화된 AI 팩토리를 내년 국내에서 가동하고, 향후 아시아 지역으로 확장할 계획이다.

황 CEO는 "SK와의 파트너십은 다년 계약, 다중 플랫폼, 다중 기술을 아우르는 당사 최초의 협력 모델"이라고 강조했다. 이어 LG그룹과의 협력에서는 엔비디아의 휴머노이드 로봇용 AI 플랫폼 아이작 그루트 생태계를 기반으로 레퍼런스 로봇 개발 협업을 강화하기로 했다. LG이노텍은 로봇의 눈 역할을 하는 고성능 센싱 모듈과 광학 부품을 개발하고, LG CNS는 산업용 로봇 플랫폼 피지컬웍스를 엔비디아 기술에 접목해 물류 및 제조 현장의 AI 전환을 가속화한다. LG전자의 인포테인먼트 역량과 LG이노텍의 전장 부품은 엔비디아의 자율주행 플랫폼과 결합될 예정이다.

현대차그룹과의 협력에서는 엔비디아 블랙웰 GPU 5만장을 활용해 자율주행차, 스마트 팩토리, 로보틱스 분야의 AI 모델 개발·실증을 추진하고 있으며, 엔비디아와 국내 피지컬 AI 분야에 30억 달러를 공동 투자하기로 한 바 있다. 황 CEO는 현대차그룹 사옥 방문 자리에서 새만금에 엔비디아 데이터센터를 건립하겠다고 밝혔다. 새만금은 대규모 AI 및 로보틱스 산업단지이자 한국의 AI밸리로 조성될 예정이다. 네이버와는 엔비디아의 글로벌 핵심 파트너로 참여해 아시아·태평양 지역을 비롯해 중동과 유럽 시장까지 AI 인프라 생태계 구축에 나선다.

해외 인프라를 단계적으로 확대해 GW(기가와트)급으로 확장할 계획이다. 두산로보틱스는 엔비디아의 아이작 심 플랫폼을 활용해 에이전틱 로봇 운영체제를 개발하고, 정밀 작업용 레퍼런스 로봇 솔루션에서 협력할 예정이다. LG유플러스와 LG CNS는 엔비디아 AI 팩토리 플랫폼을 적용해 차세대 AI 팩토리를 구축하고, LG에너지솔루션은 데이터센터 전력 솔루션 협력을 논의 중이다.

황 CEO는 한국 기업과의 협력 배경에 대해 "메모리 기술을 중심으로 한 반도체 산업은 세계 최고 수준이고, 중공업에서도 한국은 완벽한 세계 최고 수준이며, AI 분야에서 한국은 세계를 선도하는 기여자 중 하나"라며 "이런 역량의 결합은 한국이 AI 혁명을 활용할 수 있는 완벽한 환경을 만든다"고 말했다. 이번 협력은 국내 AI 산업이 고대역폭 메모리(HBM) 등 글로벌 메모리 반도체 공급망에서 독보적 지위를 점하고 있는 가운데, 피지컬 AI와 AI 인프라 등 차세대 AI 산업에서도 한발 앞서나갈 계기를 마련했다는 평가다.

황 CEO는 지난 7일 서울 강남구에서 최태원 SK 회장과 치맥 회동을 갖는 등 친밀감을 과시하기도 했다





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