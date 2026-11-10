젠슨 황 중국 스파이 의혹 보고받고도 조치 안 한 트럼프, NYT 보도

뉴욕타임스가 10일(현지시간) 보도한 내용으로, 도널드 트럼프 대통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 중국 스파이 연루 의혹을 보고받고도 대응하지 않았다고 전했다. 민주당은 트럼프 행정부의 대응을 비판하며 대중 반도체 수출 규제 강화를 촉구하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 중국으로 향하던 전용기 에어포스원 안에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 중국 스파이 연루 의혹을 보고받았다고 뉴욕타임스 (NYT)가 10일(현지시간) 보도했다. NYT는 사안에 정통한 복수의 관계자들을 인용해 이같이 전했다.

보도에 따르면 미국 정보당국은 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 연인 관계라는 내용의 첩보를 확보했고, 이 내용이 트럼프 대통령에게 보고됐다. 민주당은 이를 계기로 트럼프 행정부의 대응을 문제 삼고 있다.

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에어포스원 보고와 알래스카 기착 과정

트럼프 대통령은 전용기 안에서 해당 첩보를 보고받았지만 별다른 반응을 보이지 않은 것으로 전해졌다. NYT는 이 과정에서 황 CEO의 동행 여부가 어떻게 결정됐는지도 함께 전했다.

황 CEO는 당초 트럼프 대통령의 중국 순방에 동행하는 기업인 명단에서 제외돼 있었다. 그러나 트럼프 대통령이 출국 후 에어포스원이 급유를 위해 알래스카에 기착했을 때 황 CEO에게 합류를 제안했다.

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소식통들은 트럼프 대통령이 보고를 받고도 알래스카에서 황 CEO를 전용기에 태워 중국까지 함께 가려던 계획을 그대로 유지했다고 전했다. 즉 의혹 보고가 동행 계획을 바꾸지 않았다는 설명이다.

NYT는 이번 보고가 7개월 사이 최소 두 번째였다고 전했다. 트럼프 대통령은 이에 앞서 지난해 늦가을 황 CEO와 불륜 관계인 여성이 중국 정보기관과 연루된 것으로 의심된다는 첫 보고를 받았지만, 관련 우려를 일축하고 아무 조치도 취하지 않았다고 NYT는 덧붙였다.

황 CEO의 해명 번복과 엔비디아의 조사 발표

젠슨 황 CEO는 앨리스 황과의 관계를 당초 통상적인 고객과의 관계라고 주장했다. 그러나 지난 8일 두 사람이 연인 관계였음을 인정하면서 기존 입장을 뒤집었다.

엔비디아는 이후 독립적인 조사를 실시하겠다고 발표했다. 해당 조사의 범위나 일정은 이번 보도에서 확인되지 않았다.

이번 사안은 미국의 안보 문제와 세계 반도체 산업을 이끄는 기업 최고경영자의 개인 관계가 겹치면서 주목받고 있다. 특히 최고경영자의 사생활 문제가 정부의 정보 보고 체계와 연결되면서 파장이 커지는 양상이다.

민주당의 비판과 반도체 수출 규제 촉구

민주당은 트럼프 행정부의 대응을 문제 삼으며 대중 반도체 수출 규제 강화를 촉구하고 있다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이날 트럼프 대통령이 1년 전 해당 사안을 보고받고도 아무런 조치를 하지 않았다는 언론 보도를 거론했다.

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척 슈머 원내대표는 트럼프 대통령이 미국을 보호해야 하며 중국이나 자기 친구들을 보호해서는 안 된다고 말했다. 그는 국가 안보를 지켜야 할 때 트럼프 대통령이 젠슨 황을 옹호하느라 바빴다고 비판했다.

이 발언은 트럼프 대통령의 판단이 국가 안보보다 개인적 친분을 우선한 것 아니냐는 민주당의 문제의식을 드러낸다. 다만 이번 보도에서 트럼프 대통령 측의 공식 반박 입장은 확인되지 않았다.

보도 이후 쟁점과 확인이 필요한 사항

현재 핵심 쟁점은 트럼프 대통령이 보고 이후 실제로 어떤 조치를 취했는지, 그리고 엔비디아의 독립 조사가 어떤 결과를 내놓을지에 모인다. NYT의 이번 보도는 익명의 복수 관계자를 인용한 내용이라는 점도 함께 고려할 필요가 있다.

독자와 투자자 입장에서는 엔비디아가 발표한 독립 조사의 진행 상황을 주목할 만하다. 황 CEO의 해명이 이미 한 차례 바뀐 만큼, 조사 결과가 회사의 대외 신뢰도와 경영 판단에 어떤 영향을 줄지가 관심사로 떠오르고 있다.

정치권에서는 민주당이 제기한 반도체 수출 규제 강화 요구가 실제 정책 논의로 이어질지가 다음 쟁점이 될 전망이다. 현재까지 확인된 사실은 보도 내용과 민주당의 비판, 엔비디아의 조사 발표가 전부라는 점을 분명히 해둘 필요가 있다.