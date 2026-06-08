젠슨 황, 한국 방한서 SK·LG·네이버 등과 전방위 협력…'삼소 회동' 눈길

엔비디아 젠슨 황 CEO가 7개월 만에 다시 한국을 찾아 3박 4일 일정으로 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG, 네이버 등 국내 주요 AI 관련 기업과 폭넓게 회동하며 한국을 차세대 AI 산업 핵심 거점으로 전략 포착했다. 최태원 SK그룹 회장·구광모 LG그룹 회장·이해진 네이버 의장과는 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 가졌고, 현대차와는 휴머노이드 로봇·모빌리티 협력을, SK하이닉스와는 차세대 메모리 공동 개발을, 네이버와는 AI 팩토리 및 한국형 AI 생태계 구축 협력을 약속했다. 서울대 방문해 미래 인재·기술 협력 강화 의지도 표명. 한국의 반도체·제조 역량과 AI 경쟁력 결합이 AI 혁명 활용에 최적 환경이라는 게 황 CEO의 진단.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7개월 만에 다시 한국을 찾아 3박 4일간의 일정을 소화하며 국내 주요 기업 및 기관과 전방위적인 회동을 가졌다. 이번 방한은 단순한 공급망 점검을 넘어 한국을 차세대 AI 산업의 핵심 거점으로 전략적으로 낙점한 것으로 평가된다.

황 CEO는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업을 비롯해 현대차, LG, 네이버, 두산 등 AI 관련 기업과 폭넓게 만났다. 특히 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과는 서울 홍대 인근 삼겹살 집에서 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 가지기도 했다. 현대차그룹과는 휴머노이드 로봇 및 모빌리티 분야 협력을, SK하이닉스와는 차세대 메모리 공동 개발 및 장기 기술 파트너십을 강화하기로 했다. SK텔레콤은 엔비디아 플랫폼 기반 AI 팩토리를 내년 국내에서 가동할 예정이다.

네이버는 자체 초거대 AI 모델과 클라우드 역량을 바탕으로 한국형 AI 생태계 구축에 나서고 있으며, 엔비디아와 협력해 내년 55MW 규모 AI 팩토리 가동을 시작으로 AI 인프라 사업을 확대할 계획이다. 아울러 황 CEO는 서울대학교를 방문해 '빌드어클로' 행사에 참석하고 유홍림 총장으로부터 학교 점퍼를 선물받는 등 미래 인재 및 원천 기술 협력을 위한 중장기 전략적 거점으로서 한국의 역할을 강조했다.

미국은 반도체 설계와 소프트웨어, 대만은 파운드리에서 강점을 가진 반면, 한국은 메모리와 파운드리, 인프라, 서비스까지 AI 생태계 전반과 제조 역량에서 세계적 경쟁력을 갖추고 있어 피지컬 AI 구현을 위한 최적의 파트너라는 평가다. 황 CEO는 한국 기업과의 협력 배경으로 반도체 산업과 제조 역량, AI 경쟁력을 꼽으며 "이런 역량들의 결합은 한국이 AI 혁명을 활용할 수 있는 완벽한 환경을 만들어 준다"고 말했다





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