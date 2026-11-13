젠슨 황 불륜 여인 앨리스 황, 중국 국가안전부 소속 의혹 제기

제니스 황 전 엔비디아 CEO의 연인 앨리스 황이 중국 국가안전부 산하 반도체 전담조직 소속으로 활동했다는 의혹이 제기됐다. 미국의 공식 입장과 대만의 보도 내용을 중심으로 사실 관계를 분석한다.

지난 13일 대만 자유시보는 미국 측 정보를 인용해 제니스 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 연인으로 알려진 앨리스 황 이 중국 정보기관인 국가안전부 산하 반도체 특임 조직에 소속돼 있다고 보도했다. 이는 지난해 5월 22일 타이베이 식당에서 촬영된 사진으로 인해 전 세계의 주목을 받은 두 사람의 관계에 새로운 정치적, 안보적 차원을 부여한 사건이다.

중국 국가안전부의 반도체 전담 조직과 역할

중국공산당은 최근 미국과의 인공지능(AI) 기술 및 반도체 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위해 별도의 전담 조직을 설치한 것으로 알려졌다. 이 조직은 국가안전부를 중심으로 중앙과학기술위원회, 국가인터넷정보판공실, 상무부 등 관련 부서들이 참여하는 다각적인 협력 체계를 갖추고 있다.

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이들의 주요 임무는 미국의 대중국 반도체 수출 규제 완화를 위한 로비 활동과 제3국을 통한 공급망 침투에 집중되어 있다. 또한 미국 내 데이터센터 건설 반대 여론을 조성하고 미국 사회 내부의 갈등을 조장하는 등ソフト 파워를 활용한 영향력 행사도 포함된다.

특히 앨리스 황은 이 국가안전부 내부의 반도체 관련 특수 임무 수행 조직에 소속되어 활동한 정황이 드러났다. 대만 언론은 그의 핵심 역할이 페이퍼컴퍼니를 설립해 첨단 반도체와 고성능 서버를 확보하는 것이었다고 전했다.

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제니스 황 접근 및 천이신 부장 지휘 의혹

앨리스 황의 구체적인 임무 중 하나는 엔비디아의 제니스 황 전 CEO에게 접근하여 관련 정보를 수집하거나 접근성을 확보하는 것이었다. 이는 단순한 사적 관계로 보기 어려운데, 대만 자유시보는 미국 측이 앨리스 황이 천이신 중국 국가안전부 장관으로부터 직접적인 지휘를 받았다는 정황 자료를 입수했다고 밝혔다.

알려진 바에 따르면 앨리스 황 외에도 미국 내 기술 기업들을 대상으로 유사한 임무를 수행하는 국가안전부 소속 여성 요원들이 다수 존재하는 것으로 전해졌다. 이는 개별 사례가 아닌 체계적인 조직적 행보임을 시사하는 대목이다.

자유시보는 이러한 일련의 침투 행위가 "민주주의 진영 전체가 가장 경계해야 할 위협"이며, 이미 우리 곁까지 다가온 현실임을 강조하며 강한 우려했다. 그러나 미국 정부는 아직 앨리스 황의 정체에 대해 공식적인 결론을 내리지 못하고 있다.

미국 정부의 공식 입장과 도널드 트럼프의 발언

미국 법무부의 토드 블랜치 장관은 이날 기자회견에서 앨리스 황이 중국 정부의 간첩이라는 의혹에 대해 연방수사국(FBI)이 조사를 진행하고 있음을 인정했다. 그러나 그는 "법무부와 자신, 그리고 파텔 FBI 국장은 아직 결론을 내리지 못했다"고 명시하며 공식적인 지명수배나 기소 절차가 진행 중임을 시사했다.

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더욱 주목할 점은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 앨리스 황의 간첩 여부 및 관련 조치에 대한 입장을 밝혔다는 것이다. 트럼프 전 대통령은 자신의 팟캐스트 프로그램 '스트레이트 슈터' 인터뷰에서 앨리스 황의 간첩 여부가 아직 확실치 않다고 언급했다.

특히 트럼프 전 대통령은 대중국 수출이 금지된 반도체 칩을 중국으로 빼돌린다는 정보를 보고받고도 제니스 황 전 CEO에게 별다른 조처를 하지 않았다는 의혹을 받고 있는 상황이다. 이로 인해 과거의 사적 관계가 국가 안보 문제로 비화되며 미중 기술 전쟁의 새로운 국면으로 확대될 가능성이 점쳐지고 있다.