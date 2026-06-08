젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 K-푸드 열풍을 이어가고 있다

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 국내외에서 큰 화제를 모으고 있는 K-푸드 열풍을 이어가고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자 가 국내외 에서 큰 화제를 모으고 있는 K-푸드 열풍을 이어가고 있다. 황 CEO는 최근 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 KBO리그 경기에서 맥주를 마시며 경기를 관람하고 있으며, 그의 K-푸드 탐방 행보를 계기로 국내 주류·식품·외식업계가 K-푸드 열풍을 이어갈 새 특수를 기대하고 있다.

젊은 층 사이에서는 황 CEO에게 '먹잘알'이라는 별칭을 붙이며 그가 선택한 음식과 방문지를 실시간으로 공유되고 있다. 그의 동선이 닿는 곳마다 소비가 발생하는 일종의 '팬덤 현상'이 나타나고 있으며, 기업의 후원이나 협찬이 아닌 자발적인 선택이라는 점에서 소비자들의 SNS 공유 등 관심이 이어지고 있다. 국내외 미디어에 반복 노출되며 관심이 단일 브랜드·매장을 넘어 카테고리 전반으로 확산하고 있는 BBQ와 경쟁사들도 황 CEO의 반복된 K치킨 소비에 긍정 평가를 내리고 있다.

또 다른 업계 관계자는 '젠슨 황의 동선이 닿는 곳마다 소비가 발생하는 일종의 '팬덤 현상'이 나타나고 있다'며 '기업의 후원이나 협찬이 아닌 자발적인 선택이라는 점에서 소비자들의 SNS 공유 등 관심이 이어지고 있다'고 말했다. 또한 한 식품업계 관계자는 '전 세계적으로 영향력이 큰 인물을 통해 K푸드가 자연스럽게 노출되면서 해외 소비자들의 관심도 함께 높아지고 있다'며 '국내 시장뿐 아니라 해외 시장에서도 긍정적인 홍보 효과를 기대하고 있다'고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 최근 '치맥 회동'에서 시민들에게 바나나 우유 등 간식을 나눠주는 모습이 소셜미디어(SNS)에 공유되면서 큰 화제가 되고 있다. 3일 서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 바나나맛 우유를 살펴보고 있으며, GS25은 지난 5일 홍대 인근 GS25 점포 5곳의 일 매출이 전주 대비 62% 증가했다고 발표했다. 기능성 음료 매출은 77%, 주먹밥과 김밥 매출은 각각 43%, 51% 늘어난 것으로 집계됐다. 빙그레도 이번 방한에 맞춰 홍대 인근 편의점에 제품 공급량을 평소보다 2∼3배 늘리는 등 발 빠르게 대응하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장과 HBM칩스를 나눠주고 있으며, SK하이닉스와 세븐일레븐이 협업해 출시한 '세븐셀렉트 허니바나나맛 HBM칩'의 지난 6∼7일 매출은 1주일 전 같은 날 대비 약 8배(704%) 증가했다. 세븐일레븐은 SNS 채널을 이용해 'HBM 칩스 풀매수 타이밍', '오늘 밤 가장 핫한 그 과자'란 문구를 사용하며 이 제품 홍보에 나섰다.

또한 황 CEO와 부인 로리 황이 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있으며, BBQ는 이번 기회를 적극적인 시장 공략의 발판으로 삼을 계획이다. 황 CEO가 지난 7일에도 서울 잠실야구장에서 BBQ의 '크런치 순살 크래커'를 배달 주문해 먹는 모습이 전파를 타면서 BBQ는 이번 기회를 적극적인 시장 공략의 발판으로 삼을 계획이다. 황 CEO가 찾은 유명 식당인 토속촌(삼계탕), 남해식당(칼국수·수제비), 우래옥(냉면·불고기) 등도 SNS를 중심으로 조명되면서 이전보다 더욱 많은 내국인·외국인들이 방문할 것으로 예상된다.

한 식품업계 관계자는 '젠슨 황의 동선이 닿는 곳마다 소비가 발생하는 일종의 '팬덤 현상'이 나타나고 있다'며 '기업의 후원이나 협찬이 아닌 자발적인 선택이라는 점에서 소비자들의 SNS 공유 등 관심이 이어지고 있다'고 말했다. 또 다른 업계 관계자는 '젠슨 황의 K-푸드 탐방 행보가 국내외에서 큰 화제를 모으고 있으며, K-푸드 열풍을 이어갈 새 특수를 기대하고 있다'고 말했다





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