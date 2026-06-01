젠슨 황 방한 기대감에 코스피 8800선 돌파…LG전자 2일 연속 상한가

엔비디아 CEO 젠슨 황의 방한 소식에 국내 증시가 강세를 보였다. 코스피는 사상 처음 8800선을 터치하며 종가 기준 최고치를 경신했고, LG전자를 비롯한 엔비디아 협력 관련주는 일제히 급등했다. 5일 예정된 '소맥 회동'을 통해 AI 수혜주 확대와 피지컬 AI 시대 확장이 기대된다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 한국을 방문하기로 하면서 국내 증시가 뜨겁게 반응했다. 황 CEO는 대만에서 열린 GTC 타이베이에서 차세대 AI 가속기 ' 베라 루빈 '을 공개하며 삼성전자 , SK하이닉스 , 마이크론의 HBM4 메모리를 탑재한다고 밝혔다.

이 소식에 엔비디아 협력사이거나 그룹사와의 협력이 기대되는 LG전자, LG그룹 계열사, 네이버, 두산, 현대차 등 관련주가 일제히 급등했다. 특히 LG전자는 2거래일 연속 상한가를 기록했고, 삼성전자는 시가총액이 2000조원을 넘어서며 신고가를 경신했다. 코스피는 이날 312.23포인트(3.68%) 급등해 8788.38에 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 기록했고, 장중에는 8874.16까지 치솟아 8800선을 터치했다. 코스피 시가총액도 7000조원을 돌파했다.

황 CEO는 5일 저녁 서울에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 '소맥 회동'을 가질 예정이며, 정의선 현대차그룹 회장도 참석을 검토 중인 것으로 알려졌다. 전문가들은 이번 회동이 AI 수혜주를 확대하고, AI가 데이터센터를 넘어 공장, 자동차, 로봇, 가전, 물류, 클라우드 등으로 확장되는 '피지컬 AI' 시대를 여는 계기가 될 것으로 전망하고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

젠슨 황 엔비디아 LG전자 코스피 AI 가속기 베라 루빈 소맥 회동 HBM4 삼성전자 SK하이닉스 네이버 두산 현대차 피지컬 AI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LG전자, 32인치 4K·AI·대용량 배터리 탑재한 'LG 스탠바이미 2 맥스' 출시32인치 4K UHD 디스플레이와 3세대 알파8 AI 프로세서, 144Wh 배터리 등을 갖춘 이동식 스크린 'LG 스탠바이미 2 맥스'가 출시됐다. 돌비 비전·돌비 애트모스 지원과 11.1.2채널 음향, 풍부한 스트리밍·아트 콘텐츠를 제공한다.

Read more »

메모리 가격 두배 폭등하자 삼성·LG 전자제품 원가부담 껑충(서울=연합뉴스) 임성호 기자=올해 1분기 전례 없는 슈퍼사이클(초호황)에 반도체 가격이 급등한 영향 등으로 전자업계의 원재료 비용 부담이 ...

Read more »

[속보]코스피, 하루 만에 8500→8600→8700→8800선 돌파···젠슨 황 방한 기대감에 LG 관련주 급등코스피 지수가 1일 사상 처음으로 장중 8800선을 돌파했다. 이날 하루 8500선 돌파를 시작으로 8800선까지 치솟으며 사상 최고치를 계속 갈아치우고 있다. 코스피는 이날 오전 9시 1분 전장보다 45.49포인트(0.54%) 오른 8521.64을 기록하며 8500선을 돌파했다. 이어 이날 오전 9시 21분 전장 대비 136.66포인트(1.62%) ...

Read more »

코스피 장중 8800 최고치…삼성전자 시총 2천조 첫 돌파대만에서 열리는 아시아 최대 정보기술(IT) 박람회 ‘컴퓨텍스’ 개막을 앞두고 삼성·에스케이(SK)·엘지(LG) 등 주요 기업인과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 만남이 예정된 가운데 코스피가 1일 사상 첫 8800을 돌파했다. 삼성전자가 9%대 급등하며 역사상

Read more »

‘젠슨 황 효과’에 8700 돌파한 코스피···LG·네이버·두산 주가 불기둥젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한이 임박하자 엔비디아와 협력 기대감이 커진 관련 종목들이 1일 일제히 급등했다. ‘젠슨 황 효과’에 코스피 지수도 이날 사상 처음 8800선을 돌파했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 312.23포인트(3.68%) 올라 8788.38로 거래를 마쳤다. 장 중에는 한때 8874.16까지 올랐...

Read more »

오지환이 증명한 '버티는 힘'... LG 트윈스가 강팀인 이유지난해 통합 우승팀 LG 트윈스의 올시즌 초반은 험난했다. 마무리 유영찬의 부상 이탈을 시작으로 문보경, 문성주 등 주축 야수들의 줄부상에 타선이 극심한 침체에 빠지며 선두 경쟁에서 밀려나는 듯했다. 하지만 LG는 특유의 잇몸야구를

Read more »