젠슨 황, '삼소회동'서도 가죽 재킷 고수…"개인 브랜드 아이콘"

젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국 기업 총수들과의 회동에서도 트레이드마크인 검정 가죽 재킷을 착용하며 일관된 이미지를 보였다. 전문가들은 그의 옷차림이 엔비디아의 혁신과 신뢰를 상징하는 개인 브랜드 아이콘으로 자리잡았다고 분석했다. 패션 상품 영향력과 대중적 관심도 함께 높아지고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 갖기 위해 나타났다.

황 CEO는 이날 김포공항을 통해 입국할 때는 짙은 파란색 면 재킷을 입었으나, 홍대 인근에서는 트레이드마크인 검정 가죽 재킷으로 갈아입으며 일관된 이미지를 보였다. 이 가죽 재킷은 단순한 패션 아이템을 넘어 엔비디아의 혁신과 엔지니어 문화를 상징하는 아이콘으로 자리잡았으며, 대중에게 신뢰와 일관성의 메시지를 전달하는 도구로 작용하고 있다. 전문가들은 그의 옷차림이 기업 브랜드 이미지 구축에 기여하며, 개인 브랜드가 형성된 사례라고 분석했다. 실제로 황 CEO가 한국에 입국할 때 착용한 디올 면 재킷(470만원)은 품절이 임박했고, '가죽 재킷'에 대한 인터넷 관심도도 급증했다.

또한 과거 엔비디아 행사나 tvN 예능 프로그램에서도 유사한 스타일을 유지하며 그의 시그니처로 자리잡았다. 이번 삼겹살 회동은 국내 IT·통신·반도체 주요 기업 수뇌부가 한자리에 모인 자리로, 협력 가능성에 대한 관심도 높아지고 있다





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젠슨 황 엔비디아 가죽 재킷 삼겹살 회동 개인 브랜드

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