토드 블랜치 미 법무장관이 엔비디아 조사 여부에 즉답을 피했다. 트럼프 대통령은 젠슨 황 복귀를 공개 지지했고, 루비오 국무장관은 침묵을 지켰다.

토드 블랜치 미 법무장관이 24일 워싱턴 법무부 청사에서 열린 사이버 사기 대응 기자회견에서 엔비디아 관련 질문에 사실상 답변을 피했다. 이 자리에는 연방수사국(FBI) 국장 카시 파텔도 함께 참석했다. 블랜치 장관은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀한 이튿날 이 같은 태도를 보였다.

미 NBC 보도에 따르면 블랜치 장관은 이날 기자들 앞에서 엔비디아를 'good corporate citizen', 즉 선량한 기업 시민이라고 부르며 수사 관련 질문을 비껴갔다. 젠슨 황 복귀와 엔비디아 조사에 관한 질문은 기자회견 중 여러 차례 나왔다.

Also read 트럼프, AI 패권 주장하며 미국 기업 해외 데이터센터 건설 차단 발표

법무부 기자회견에서 드러난 엔비디아 수사 답변 회피

블랜치 장관은 미 법무부나 FBI가 젠슨 황을 조사했는지 묻는 질문에 '무슨 말씀인지 모르겠다'고 답했다. 질문 자체를 이해하지 못하겠다는 입장도 덧붙였다.

싱가포르 회사 메가스피드의 수출 통제 위반 수사가 진행 중인지에 대해서도 블랜치 장관은 명확히 답하지 않았다. 그는 법무부가 언제든 수백 건, 어쩌면 그 이상의 수출 조사를 동시에 진행하고 있다고 말했다. 이어 수출 관련 조사가 진행 중이라고 말하면 무슨 얘기인지 모르겠다고 덧붙였다.

Advertisement

메가스피드는 엔비디아 칩이 중국으로 우회 유입되는 통로로 의심받는 회사다. 블랜치 장관은 법무부의 일반적인 업무 원칙을 근거로 엔비디아의 대중 수출 관련 지침 위반 여부에 즉답하지 않았다.

앞서 미 상무부와 법무부는 지난주 메가스피드에 대해 2024년부터 수출 통제 위반 가능성을 조사하기 시작했다고 밝힌 바 있다. 이번 기자회견에서 이 조사 상황에 대한 구체적인 설명은 나오지 않았다.

트럼프 대통령과 행정부 참모들의 엇갈린 입장

블랜치 장관은 엔비디아의 수사 협조 여부를 묻는 질문에 엔비디아를 선량한 기업 시민이라고 치켜세웠다. 그는 이 자리에서 엔비디아를 그 밖의 다른 존재로 말할 이유가 전혀 없다고 강조했다.

블랜치 장관은 또 도널드 트럼프 대통령의 입장과 보조를 맞췄다. 그는 엔비디아가 범죄 수사의 표적이었거나 수사를 방해하고 있었다면 대통령이 미국 국민에게 전하는 메시지가 지금과 같지 않았을 것이라고 말했다. 그러면서 자신의 메시지도 같아야 한다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 23일 자신의 소셜미디어에 블랜치 장관이 젠슨 황이 불법 행위에 연루되었다는 증거를 정부가 갖고 있지 않다는 점을 확인해 줬다고 밝혔다. 같은 날 엔비디아 이사회는 젠슨 황을 복귀시켰다. 이사회는 젠슨 황이 12일 사임한 지 11일 만에 예상치 못한 입장 변화를 보인 것이다. 트럼프 대통령은 자신이 이사회에 직접 전화해 젠슨 황의 복귀를 설득했다고 밝혔다.

Advertisement

반면 트럼프 대통령의 핵심 참모인 마코 루비오 미 국무장관은 젠슨 황의 복귀에 대해 말을 아끼고 있다. 루비오 장관은 23일 국무부 청사에서 열린 카타르 총리 환영 행사에서 잠시 취재진 앞에 모습을 드러냈다. 한 기자가 젠슨 황의 복귀가 국가 안보에 위협이 되는지 묻자 루비오 장관은 답하지 않고 침묵한 뒤 자리를 떠났다. 월스트리트저널(WSJ)이 23일 이를 보도했다.

WSJ는 루비오 장관이 지난 5월 젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 다룬 메모를 작성해 트럼프 대통령에게 직접 보고한 것으로 알려졌다고 전했다. 해당 메모의 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

엔비디아 수사 향방과 향후 쟁점

이번 상황의 핵심은 엔비디아가 수출 통제 조사 대상인지 여부가 공식적으로 확인되지 않았다는 점이다. 블랜치 장관은 조사 존재 여부에 대해 확인도 부인도 하지 않았다. 이에 따라 젠슨 황 복귀를 둘러싼 법적 평가는 당분간 불확실한 상태로 남게 됐다.

메가스피드 관련 조사는 미 상무부와 법무부가 2024년부터 진행해 온 사안이다. 칩이 중국으로 우회되었는지 여부가 이 수사의 쟁점이며, 정부 당국은 해당 사실관계를 아직 공식적으로 밝히지 않았다.

투자자와 고객 입장에서는 엔비디아 경영진 구도와 정부 수사 상황이 동시에 주목받는 대목이다. 기자회견과 소셜미디어 발언, 국무부 질의 회피가 이어지면서 행정부의 공식 입장을 정리할 추가 발표가 필요해 보인다.