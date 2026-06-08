젠슨 황, 정의선 현대차그룹 회장과 새만금 AI 사업 협력 논의

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 대규모 인공지능(AI) 산업단지로 개발될 새만금을 한국의 'AI 밸리'로 칭하며 정의선 현대차그룹 회장의 제안으로 현지에 데이터센터를 건립할 예정이라고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 대규모 인공지능(AI) 산업단지로 개발될 새만금 을 한국의 'AI 밸리'로 칭하며 정의선 현대차그룹 회장의 제안으로 현지에 데이터센터를 건립할 예정이라고 밝혔다.

황 CEO는 8일 현대차그룹 양재 사옥을 방문해 정 회장과 함께 기자들을 만나 '한국은 AI '톱' 국가 중 하나'라며 '그런 면에서 ES(정의선 회장)가 한국 'AI 밸리'인 새만금에 투자하는 게 어떠냐고 제안했다'고 말했다. 황 CEO는 '한국 AI 인프라는 현재 적지만 AI는 자동차 공장처럼 공장이 필수적'이라며 '한국은 로봇도 만들고 있기 때문에 AI 공장이 필요하다. 이 두 분야는 중요한 투자 분야가 될 것'이라고 강조했다.

정 회장도 이에 대해 'AI, 로보틱스가 들어가는 새만금 프로젝트를 (황 CEO에) 설명했다'며 '함께 할 의향이 있으면 함께 해서 더 완벽한 AI와 로보틱스, 데이터센터 시스템을 만들자는 것에 관해 이야기를 나눴다'고 밝혔다. 그러면서 '엔비디아와 같이 일할 수 있다는 것은 매우 행운'이라며 '젠슨 황 CEO의 창업정신이 저희 (정주영) 선대 회장과 맞닿아있고 같은 생각이어서 마치 할아버님과 같이 일하는 생각으로 일하고 있다'고 덧붙였다. 그는 'ES는 기술 개발에 있어 안전을 제일 중요시하고, 안전은 우리 협력 논의의 가장 중요한 주제'라며 '(정 회장과) 안전한 모빌리티에 대해 계속해서 이야기했다'고 말했다.

이어 '두 회사는 더 깊은 파트너십을 이어왔고, 모빌리티 파트너십은 자율주행, 로보택시 등 확대되고 있다'며 '우리는 AI를 모든 형태의 모빌리티에 적용하기 위해 협력할 것이다. 미래 모빌리티는 놀라울 것'이라고 설명했다. 그는 '(정 회장과) 어떻게 하면 로보틱스 분야에서 그 협력을 가속화하고, 이를 현장에 적용할 수 있을지 논의했다'며 '현재 로보틱스의 산업화(산업현장 적용)는 매우 가까워졌다'고 설명했다. 그는 '한국의 기술은 엔비디아와 같이 성장했다'며 '한국 청년들은 엔비디아와 (비디오게임 등으로) 초창기에 사랑에 빠졌고 나도 한국과 사랑에 빠졌다'고 밝혔다





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