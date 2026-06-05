젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), '삼소(삼겹살·소주) 회동' 참석

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 하며 포즈를 취하고 있다. 황 CEO는 이날 오후 국내 주요 기업 총수들과의 이른바 '형님 회동'이 열린 서울 마포구 홍대입구 인근 '형님 저요' 삼겹살집 앞에서 취재진과 만나 "아주 큰 신규 사업들이고, 한국은 정말, 정말 바빠질 것"이라며 이같이 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 ' 삼소(삼겹살·소주) 회동 '을 하며 포즈를 취하고 있다.

황 CEO는 이날 오후 국내 주요 기업 총수들과의 이른바 '형님 회동'이 열린 서울 마포구 홍대입구 인근 '형님 저요' 삼겹살집 앞에서 취재진과 만나 "아주 큰 신규 사업들이고, 한국은 정말, 정말 바빠질 것"이라며 이같이 밝혔다. 황 CEO는 4가지 선물에 대해 차세대 인공지능(AI) 가속기 베라 루빈, 베라 중앙처리장치(CPU), 엔비디아의 첫 AI 노트북 라인업 'RTX 스파크', 차세대 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI를 위해 설계된 최첨단 AI 엣지 슈퍼컴퓨터 '젯슨 토르'라고 소개했다.

그는 "단일 제품에 집중했던 올해와 달리 내년에는 4개의 신제품이 쏟아져 매우 바빠질 것"이라며 "아주 흥미진진한 새해를 맞이할 준비를 하길 바란다"고 한국 반도체 업계의 호황이 더욱 가속할 것임을 예고했다. AI 가속기 베라 루빈을 비롯한 엔비디아 플랫폼에는 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리 6세대(HBM4)를 비롯한 메모리 반도체가 탑재되는 만큼 한국 반도체 기업이 큰 수혜를 볼 것이라는 기대가 커지고 있다.

시민들에게 선물하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "한국 내 AI 연구 엔지니어, 로봇공학연구를 위한 매우 뛰어난 연구 센터를 구축하고 있다"며 "한국의 AI 연구 엔지니어, 로봇 공학자들을 채용 중이며 이들은 우리의 모든 동료와 함께 일하게 될 것"이라고 말했다. 센터가 세워지는 구체적 장소에 대해서는 "확실하진 않지만, 서울인 것 같다. 서울은 큰 도시 아니냐"라고 했다. 이날 황 CEO와의 '형님 회동'에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석해 삼겹살과 소주, 맥주를 곁들였다.

황 CEO는 "제 모든 친구인 SK하이닉스, 삼성, LG, 현대차, 네이버 등 우리 모두 비즈니스가 폭발적(booming)"이라며 "이들은 정말 훌륭하게 해내고 있고, 이들의 비즈니스가 아주 잘 되고 있어서 무척 기쁘다"고 강조했다. 황 CEO는 30년간 엔비디아와 파트너십을 맺어온 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC를 언급하면서는 "믿음과 우정이 정말 중요하다"며 "엔비디아는 정말 신뢰할 만한 기업"이라고 말하기도 했다





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