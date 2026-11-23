엔비디아 젠슨 황 CEO가 23일(현지시간) 산타클라라 본사에 복귀해 직원들에게 사과와 감사를 전했다. 직원들은 환호와 연호로 그를 맞았고, 1만 명 넘는 직원이 복귀를 촉구하는 온라인 청원에 동참했다.

엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 깜짝 복귀한 첫 출근일에 본사를 찾아 직원들에게 사과와 감사의 뜻을 전했다. 이 장면은 뉴욕타임스 (NYT)와 소셜미디어(SNS)에 올라온 영상을 통해 알려졌다.

황 CEO는 23일(현지시간) 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사 로비에서 자신을 맞이한 직원들 앞에서 고개를 숙였다. 그는 직원들이 이런 상황을 겪게 해 미안하다고 말했다.

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젠슨 황 CEO, 직원들에게 사과와 감사 전해

황 CEO는 두 번째 기회를 준 직원들에게 감사하며, 두 번째에는 더 나은 CEO가 되겠다고 밝혔다. 가슴에 손을 얹고 직원들을 둘러본 그는 자신이 정말 끔찍한 실수를 저질렀다고 인정했다.

그는 다시 일어서기 위해 노력하겠다는 뜻도 덧붙였다. 무거운 분위기 속에서도 그는 오늘이 자신의 복귀 첫 출근일이라고 말해 장내에 웃음을 주었다.

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이어 그는 컴퓨터가 없어 정보기술(IT) 부서에서 새 컴퓨터를 받아야 한다고 농담했다. 사과의 말과 가벼운 농담이 함께 오간 자리였다는 점이 이날 장면의 특징으로 전해졌다.

엔비디아 본사 직원들, 난간과 계단 따라 환영

엔비디아 직원들은 1층부터 3층까지 난간과 계단을 따라 줄지어 서서 황 CEO의 복귀를 맞이했다. 황 CEO는 이날 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷 대신 캐주얼한 작업용 재킷을 입고 운동화 차림으로 출근했다.

일부 직원은 박수를 치거나 환호성을 질렀다. 다른 직원들은 그의 이름인 'Jensen'을 연호하며 'Welcome'과 'Love you, Jensen'이라고 외쳤다.

황 CEO는 엔비디아를 창업하고 이끌어 온 인물로, 회사 안에서 막대한 영향력을 지닌 리더이자 우상으로 여겨져 왔다. 보도에 따르면 일부 직원은 그가 사임할 당시 눈물을 흘렸다.

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엔비디아 직원 청원과 아직 공개되지 않은 내용

현재 엔비디아 직원 1만 명이 넘는 인원이 황 CEO의 복귀를 촉구하는 온라인 청원에 동참한 것으로 전해졌다. 이러한 내부 요구가 있었다는 점에서 이날 직원들의 환영은 그에 대한 높은 기대와 애정을 보여준다.

이번 보도는 영상 장면과 직원들의 반응을 중심으로 전달됐다. 뉴욕타임스와 SNS에 공개된 영상에는 황 CEO의 발언과 로비와 계단에 모인 직원들의 모습이 담겼다.

다만 보도에서는 황 CEO가 언제, 어떤 이유로 사임했는지에 대한 구체적인 경위가 확인되지 않았다. 복귀 이후 회사 운영 방향이나 구체적인 계획에 대해서도 이번 원문에서는 다뤄지지 않았다.