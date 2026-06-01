젠슨 황 'AI 에이전트 시대开幕… AI 팩토리 신 산업인프라로 진화'

엔비디아 젠슨 황 CEO는 GTC 타이베이 2026 기조연설에서 AI가 단순 챗봇을 넘어 실제 업무를 수행하는 'AI 에이전트' 시대가 열리며, AI 팩토리가 새로운 산업 인프라가 될 것이라고 전망했다. 새 CPU '베라'와 플랫폼 '베라 루빈'을 공개하며, 이에 따른 반도체 수요 증가로 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 업체도 직접 수혜를 받을 것으로 보인다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 1일 대만 타이베이에서 열린 ' GTC 타이베이 2026' 기조연설에서 '인공지능(AI) 에이전트'를 새로운 키워드로 제시했다. 이는 AI가 단순 질문 답변을 넘어 사람의 지시를 이해하고 추론해 계획을 세우며 다양한 도구를 호출해 실제 업무를 수행하는 단계로 진화하고 있음을 의미한다.

황 CEO는 이를 '다음 10년의 AI 연산 패턴'이라고 정의하며, AI 에이전트의 확산으로 메모리 수요가 급증할 것으로 전망했다. 그는 AI의 경제학이 변화하고 있다고 강조했다. 과거 데이터센터가 데이터 저장 및 처리 비용 설비에 가까웠다면, 앞으로는 전력과 반도체, 데이터를 투입해 토큰 및 추론 결과를 생산하는 'AI 팩토리'로 진화할 것이라고 설명했다. 반도체 공장이 웨이퍼를 찍어내듯 AI 팩토리가 AI의 답변, 판단, 작업 결과물을 대량 생산하는 산업 인프라스트럭처가 될 것이라는 전망이다.

이번 기조연설의 핵심 제품은 엔비디아의 새 중앙처리장치(CPU) '베라 CPU'였다. AI 에이전트는 파이선 코드 실행, 데이터베이스 검색, 브라우저 및 업무용 애플리케이션 호출 등 다양한 작업을 조율해야 하므로 GPU뿐 아니라 CPU, 메모리, 스토리지의 역할이 커진다. 베라는 기존 x86 CPU와 달리 에이전트를 위해 설계된 CPU로, GPU가 토큰을 생성하는 동안 각종 작업을 조율하는 '지휘자' 역할을 한다. 88개의 엔비디아 올림푸스 코어와 LPDDR5X 기반 고대역폭메모리(HBM) 구조를 갖춰 기존 대비 작업 완료 속도를 1.8배 향상시켰다.

오픈AI, 앤스로픽, 스페이스X 등 주요 AI 기업이 초기 도입 대상으로 거론됐다. 황 CEO는 베라 CPU의 신규 시장 규모가 2000억 달러(약 300조 원)에 달하며 올해 매출 목표로 200억 달러(약 30조 원)를 제시했다. 엔비디아는 차세대 AI 팩토리 플랫폼 '베라 루빈' 전략도 공개했다. 루빈 GPU, 베라 CPU, 6세대 HBM4 등을 결합한 이 플랫폼은 기존 그레이스 블랙웰이 대규모 생성형 AI와 추론 처리에 초점을 맞췄다면 더 복잡한 추론과 에이전트 실행을 대규모로 처리하기 위한 차세대 인프라에 해당한다.

황 CEO는 "AI 에이전트가 연산 자원을 가장 많이 쓰는 주체가 될 것"이라며 "고객들은 더 이상 컴퓨터를 사고 싶어하지 않는다. AI 팩토리를 짓고 싶어한다"고 말했다. 이러한 AI 팩토리 확산은 메모리 반도체 수요를 다시 끌어올릴 것으로 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스는 베라 CPU에 LPDDR5X를 공급하며 D램, HBM, 기업용 SSD 등 다양한 제품을 베라 루빈 플랫폼에 공급하고 있다.

AI 슈퍼컴퓨터 DGX 스파크에는 SK하이닉스 제품이 탑재된다. 또한 엔비디아는 개인용 PC 시장도 AI 에이전트 구조로 바꾸겠다는 계획을 발표했으며, AI PC용 고성능 칩 'RTX 스파크'를 공개했다. 이는 최대 1페타플롭의 AI 연산 성능과 최대 128GB 통합 메모리를提供한다. 이날 기조연설에는 SK텔레콤과 SK하이닉스도 등장했다.

SK텔레콤이 엔비디아의 피지컬 AI용 3D 가상 설계 플랫폼 '옴니버스'를 활용해 SK하이닉스 반도체 공장을 디지털 트윈으로 구현한 사례가 소개됐다. 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 사장도 현장에서 연설을 청취했다





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