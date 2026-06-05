젠슨 황, 서울서 삼겹살·치킨 회동… '사랑 사랑 사랑' 메시지

엔비디아 CEO 젠슨 황이 5일 한국 주요 기업 총수들과 삼겹살·치킨 회동을 갖고, 고깃집과 치킨집에 기념 사인을 남겼다. 네이버 이해진 의장이 '골든벨' 이벤트를 펼치는 등 훈훈한 분위기 속에 AI 협력 논의가 이뤄졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대입구 일대에서 한국 주요 기업 총수들과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 갖고, 자리를 마친 후 고깃집 테이블에 '젠슨 왔다 감(JENSEN WAS HERE), 사랑 사랑 사랑(LOVE LOVE LOVE)'이라는 기념 문구와 함께 사인을 남겼다.

이날 오후 7시 10분께부터 홍대입구 인근 삼겹살 식당 '형님 저요'에서 진행된 만찬에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석했다. 약 2시간 동안 이어진 식사 자리에서 네 명의 리더는 인공지능(AI) 반도체 협력과 글로벌 시장 전망 등에 대해 폭넓은 대화를 나눈 것으로 알려졌다. 식사 후 이해진 의장이 '골든벨'을 울리며 가게 전체 손님들의 식사비를 결제하는 깜짝 이벤트가 펼쳐졌다. 젠슨 황 CEO가 '네이버가 모두를 위해 다 산다'며 박수를 유도하자, 손님들은 일제히 '네이버!

'를 외치며 화답했다. 이후 일행은 인근 BBQ 치킨 홍대입구점으로 이동해 2차 회동을 이어갔다. 2차 장소 후보에는 노래방과 치킨집이 있었으나, 젠슨 황 CEO 측이 치킨집을 선호해 즉흥적으로 결정된 것으로 전해졌다. 본사인 제네시스BBQ조차 사전에 방문 계획을 통보받지 못했을 정도로 비공개 일정이었다. BBQ 매장에서는 황금올리브치킨과 맥주, 콜라, 위스키 등이 주문됐고, 참석자들은 매장에서 흘러나오는 노래를 따라 부르며 흥겨운 분위기를 연출했다.

특히 인근 거리는 이들을 보기 위해 몰려든 인파로 마비됐으며, 젠슨 황 CEO와 기업 총수들은 밖으로 나와 시민들에게 치킨을 나눠주고 기념사진 촬영과 사인에 응하기도 했다. 오후 10시 20분을 넘긴 시각, 최태원 회장이 '마이 골든벨'을 외치자 시민들의 환호 속에 자리는 마무리됐다. 젠슨 황 CEO는 BBQ 매장에 '젠슨 ♡ BBQ'라는 문구와 함께 사인을 남겼으며, 네 사람은 일일이 포옹하며 작별 인사를 나눴다.

특히 구광모 회장과 이해진 의장은 젠슨 황 CEO에게 오는 8일 다시 만나자고 제안했고, 이에 따라 황 CEO는 8일 서울 여의도 LG트윈타워, 양재동 현대차그룹 사옥, 분당 네이버 1784 사옥을 차례로 방문할 예정이다. 이번 회동은 글로벌 AI 반도체 리더와 한국 주요 기업 간의 협력 가능성을 타진하는 중요한 자리로 평가되며, 업계의 큰 관심을 모으고 있다





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