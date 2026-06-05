젠슨 황 엔비디아 최고경영자, PC방에서 페이커와 만난다

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 방한 첫 행선지로 PC방을 찾았다. 그는 한국의 게임 문화와 e스포츠의 경쟁력을 높이 평가했다. 황 CEO는 페이커와 만나 나란히 선 채로 무대 위에 서서 대화를 나눴다. 황 CEO는 페이커가 쓰는 그래픽카드 기종을 물었고, 페이커가 'RTX 4070을 쓴다'라고 답하자 "그건 골동품(antique)"라고 농담을 던지며 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090 그래픽처리장치(GPU)를 선물했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'에서 ' 페이커 ' 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난 가운데 젠슨황 과 페이커 가 서로의 사인을 한 경품 그래픽 카드를 보여주고 있다. 2026.6.5(서울=연합뉴스) 김주환 한상용 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫 행선지로 PC방 을 찾아 한국의 게임 문화와 e스포츠 의 경쟁력을 높이 평가했다.

그는"한국은 e스포츠의 발상지다. 한국은 e스포츠를 발명했고, e스포츠를 관람하는 문화도 만들었다"라며"한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 그래픽처리장치(GPU)를 선택했고, 그것이 바로 엔비디아 GPU였다"라고 언급했다. 황 CEO는 페이커와 만나 나란히 선 채로 무대 위에 서서 대화를 나눴다. 황 CEO는 페이커가 쓰는 그래픽카드 기종을 물었고, 페이커가 'RTX 4070을 쓴다'라고 답하자"그건 골동품(antique)"라고 농담을 던지며 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090 그래픽처리장치(GPU)를 선물했다.

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자=엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프에서 '페이커' 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만나 페이커'의 사인이 담긴 기념품을 선물 받고 있다. 2026.6.5 mon@yna.co.kr황 CEO는 이날 PC방을 찾은 손님 2명에게 추첨을 통해 선물로 자체 개발한 게임용 노트북 'RTX 스파크' 교환권을 선물하기도 했다. 황 CEO는"3년 전 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 대표와 'PC를 재발명해야 한다'고 이야기했고, 새로운 설계를 통해 'RTX 스파크'를 만들었다"라며"RTX 스파크는 노트북, 데스크톱, 워크스테이션을 아우르는 새로운 세대의 PC"라고 설명했다.

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'에서 '페이커' 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난 가운데 함께 페이커의 시그니처 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 mon@yna.co.k





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