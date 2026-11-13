젠슨 황 엔비디아 CEO 사임, 혼외 관계 의혹 속 33년 경영 마무리

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 33년간 맡아온 자리에서 사임했다. 혼외 관계 의혹과 이사회 조사가 이어진 가운데, 수주 안에 열릴 의회 청문회 출석이 어려울 것으로 전해져 기업 지배구조 논란이 커지고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 12일(현지시각) 사임했다. 블룸버그통신 은 젠슨 황 이 33년간 맡아온 최고경영자 직을 그만두는 마지막 순간 완전히 무너져 내린 모습이었다고 보도했다.

블룸버그통신은 사정을 잘 아는 소식통을 인용해 사임 직전 젠슨 황의 에너지가 모두 고갈된 상태였다고 전했다. 평소 주도적이고 카리스마 넘치던 태도는 사라졌고, 그는 어떻게 되든 상관없다와 나는 신경 안 쓴다는 말을 입에 올린 것으로 알려졌다.

Also read 엔비디아 황진수 CEO 해임 위기, SpaceX 옐로 머스크의 부름

혼외 관계 의혹 속 사임에 이른 과정

젠슨 황은 사임 직전 수주일 동안 자신의 최고경영자 자리를 지키기 위해 혼외 관계 의혹을 부인하며 버텨왔다. 사태가 급변한 계기는 지난 6일 파이낸셜타임스의 보도였다.

파이낸셜타임스는 미국 당국자들을 인용해, 중국 정보기관과 연계 의혹을 받는 앨리스 황이 젠슨 황과 연인 관계였다고 보도했다. 보도 직후 엔비디아의 법무 총괄 팀 테터가 젠슨 황의 자택을 찾아가 추궁했고, 젠슨 황은 사실을 실토했다.

Advertisement

이사회 간사를 겸하던 팀 테터 총괄은 이사회에 행동에 나서야 한다고 못 박았다. 이사회는 의혹을 조사하겠다고 발표했다.

스캔들이 커지면서 방대한 업무에 대한 젠슨 황의 집중력도 떨어진 것으로 나타났다. 그에게 직접 보고하는 60명의 임원들이 보낸 이메일에 그는 평소 밤낮을 가리지 않고 즉각 답장했지만, 최근 들어 답장까지 걸리는 시간이 부쩍 길어졌다.

전날 밤 엔비디아 이사회는 젠슨 황의 두 번째 혼외 관계 의혹이 제기된 것을 계기로 그의 최고경영자 해임 안건을 논의했다. 블룸버그통신은 그가 이 자리에서 무조건적 항복을 했다고 보도했다. 11일 이사회 회의실에 있던 사람들의 눈에 비친 그는 모든 것을 포기한 모습이었다.

당사자의 태도와 주변인의 증언

젠슨 황은 본인이 최고경영자직에서 스스로 물러나기로 결정했다. 주변 소식통들은 그가 이제 자신에게 무슨 일이 일어나든 상관없다고 말하고 있다고 전했다.

블룸버그통신에 따르면 최근 수일 사이 젠슨 황과 대화를 나눈 사람들은 그가 이미 자신의 잘못을 인정하고 뉘우치는 태도로 돌아섰다고 전했다. 그는 자신을 쓰레기 같은 놈(piece of shit)이라고 자책했다고 한다.

Advertisement

그가 가장 걱정하는 대상은 아내인 것으로 전해졌다. 그는 자신과 연인 관계로 얽힌 여러 여성들이 대중의 입방아에 오르내리며 인생을 망치지 않는 것뿐이라고 주변에 이야기했다고 블룸버그통신은 보도했다.

이사회가 의혹을 조사하겠다고 밝힌 만큼, 사임 이후에도 해당 의혹을 둘러싼 확인 절차가 이어질 가능성이 있다. 다만 보도에는 조사의 구체적 범위나 일정은 포함되지 않았다.

의회 청문회 출석과 향후 일정

젠슨 황은 수주 안에 열릴 의회 청문회에 출석해 증언하는 것을 피하기 어려운 상황이다. 최고경영자직에서 물러나는 결정을 내렸더라도 법적 책임을 가리는 절차와는 별개로 공개 석상에서 입장을 밝혀야 하는 셈이다.

블룸버그통신은 청문회의 정확한 날짜와 증언 주제가 아직 확정되지 않았다고 전했다. 보도에 따르면 이번 사안은 엔비디아의 최고경영자 교체와 이사회 의사결정 과정을 함께 드러내는 계기가 되고 있다.

33년간 엔비디아를 이끌어 온 최고경영자가 혼외 관계 의혹으로 자리에서 물러나면서, 회사 안팎에서는 후임 체제와 이사회의 대응을 주목하고 있다. 현재까지 확인된 보도 내용은 사임 경위, 이사회 조사 방침, 청문회 출석 가능성에 한정된다.