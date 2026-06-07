젠슨 황 엔비디아 CEO, 잠실구장 시구...한국과 함께 성장 강조

엔비디아 CEO 젠슨 황이 7일 잠실구장에서 KBO리그 키움-두산전 시구자로 나서 한국 팬들과 소통하며 협력 의지를 강조했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 7일 서울 잠실야구장 에서 열린 2026 프로야구 KBO 리그 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에 앞서 시구를 했다. 이날 행사는 단순한 시구 이상의 의미를 지녔다.

글로벌 IT 기업의 수장이 한국 프로야구 마운드에 오른 것은 이례적인 일이었기 때문이다. 황 CEO는 시구에 앞서 자신과 가족을 환영해준 팬들에게 감사 인사를 전했다. 그는 엔비디아와 한국이 함께 성장해왔다며 훌륭한 파트너들과 협력하기 위해 이 자리에 왔다고 강조했다. 이 말은 한국 시장과 인재에 대한 엔비디아의 지속적인 투자 의지를 재확인한 것으로 해석된다.

시구는 다소 빗나갔지만 관중들의 열띤 환호가 쏟아졌다. 공을 받은 시타자는 두산그룹 박정원 회장이었다. 두 사람은 경기 시작 전 중앙 게이트 앞에서 악수하며 인사를 나누는 등 친근한 모습을 보였다. 황 CEO는 이후 자신의 좌석에서 맥주를 마시며 경기를 관람했으며, 팬들과 임직원들의 사인 요청과 사진 촬영 요청에 흔쾌히 응했다.

특히 엔비디아 코리아 임직원들이 그를 둘러싸고 사인을 받는 장면이 포착되기도 했다. 이번 시구는 AI 반도체 산업의 리더가 한국 문화와 대중에게 가까이 다가가는 계기가 되었다. 황 CEO는 직구와 체인지업 중 어떤 구종을 던질 것이냐는 질문에 자신 있게 '할 수 있다'고 답하며 여유를 보였다. 그의 방문은 단지 야구 경기 관람에 그치지 않고 한국 내 엔비디아의 위상을 높이고 협력 관계를 강화하는 상징적 행보로 평가된다.

엔비디아는 한국 반도체 기업들과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으며, 이번 퍼포먼스는 그 연장선에서 이해할 수 있다. 추가로, 황 CEO의 방한 일정 중 이날 야구장 방문은 특히 화제를 모았다. 기술 리더들이 스포츠 행사에 참여하는 사례는 드물지 않지만, 한국 프로야구 시구자로 나선 것은 매우 특별한 일이다. 한국은 엔비디아에게 중요한 시장이자 생산 파트너 국가다.

삼성전자와 SK하이닉스 등은 엔비디아의 핵심 메모리 공급사다. 황 CEO의 시구는 단순한 이벤트를 넘어 한국과의 유대를 대중에게 각인시키는 효과를 냈다. 경기장을 찾은 야구팬들은 예상치 못한 깜짝 손님에 열광했다. 황 CEO를 보기 위해 많은 인파가 몰렸고, 그는 차에서 내리자마자 환호성에 둘러싸였다.

사인 세션은 예정에 없었지만 현장 분위기에 맞춰 자발적으로 진행했다. 이러한 소통 방식이 그의 인간적인 매력을 더 부각시켰다. 한편 엔비디아는 최근 AI 가속기 시장에서 압도적인 점유율을 유지하며 글로벌 기술 패권을 쥐고 있다. 한국 정부와 기업들은 AI 인프라 확충을 위해 엔비디아의 GPU 도입을 늘리고 있다.

이런 맥락에서 황 CEO의 방한은 비즈니스와 문화 교류의 결합으로 의미가 깊다. 잠실구장에서의 시구는 앞으로도 오랫동안 회자될 이색적인 장면으로 남을 것이다. 더불어 이날 경기는 키움 히어로즈와 두산 베어스의 라이벌전으로 잠실구장을 가득 메운 관중들이 열띤 응원을 펼쳤다. 황 CEO는 1루쪽 테이블석에서 경기를 관람했는데, 주변 좌석은 엔비디아 관계자와 초청 인사들로 채워졌다.

경기 중간에는 대형 스크린에 그의 모습이 비춰지기도 했다. 그는 맥주를 즐기며 여유롭게 경기를 관람하는 모습이 카메라에 잡혔다. 일부 팬들은 그에게 다가와 악수를 청하거나 셀카를 요청했고, 그는 모두 웃으며 응대했다. 야구장을 찾은 IT 업계 관계자는 황 CEO의 시구가 한국 스타트업과 개발자들에게 영감을 주는 계기가 됐다고 평가했다.

실제로 현장에는 많은 젊은 엔지니어와 학생들이 그를 보기 위해 모였다. 그는 AI 분야의 아이콘으로 통하기 때문에 그의 행동 하나하나가 세간의 주목을 받는다. 이번 시구는 한국 문화에 대한 존중과 관심을 보여주는 제스처로 받아들여졌다. 경기 후 황 CEO는 자리에서 일어나 주변 사람들에게 손을 흔들며 퇴장했다.

그의 방문은 짧았지만 강렬한 인상을 남겼다. 이날 행사는 엔비디아의 한국 사랑을 상징하는 동시에 글로벌 기술 리더와 지역 사회의 교류 모범 사례로 기록될 것이다. 한국 팬들은 그의 다음 방문을 기대하고 있다





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