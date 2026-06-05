젠슨 황 엔비디아 CEO, T1 페이커와 만남… 'RTX 5090' 사인 카드 추첨 선물

엔비디아 젠슨 황 최고경영자가 T1 베이스캠프를 방문해 페이커 이상혁을 비롯한 선수단과 교류했다. 한국 e스포츠의 역사적 기여를 치하하며 엔비디아 차세대 그래픽카드를 사인해 추첨 선물한 소식.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구에 위치한 T1 베이스 캠프를 방문해 e스포츠 팀 T1의 선수들과 만남을 가졌다. 특히 팀의 상징적인 선수인 ' 페이커 ' 이상혁과의 대화가 중심이었다.

황 CEO는 한국을 e스포츠의 발상지라고 평가하며 한국 게이머와 시장이 엔비디아의 성장에 기여한 점을 강조했다. T1 선수단 전원이 자리한 가운데, 황 CEO는 엔비디아의 차세대 그래픽카드 'GeForce RTX 5090'에 자신과 페이커의 사인을 넣어 추첨을 통해 한 시민에게 선물했다. 이 카드는 시장에서 높은 가격에 거래되고 있으나 황 CEO는 특별 에디션이라 그 가치가 훨씬 높을 수 있다고 말했다. 또한 다른 두 명에게는 게임용 노트북 'RTX 스파크' 교환권을 전달하는 등 팬들에게도 선물을 나눴다.

페이커는 황 CEO에게 T1 유니폼을 선물하며 프로게이머로서의 성공이 여러 분의 도움 덕분이라고 소감을 밝혔다. 이날 PC방 주변은 두 인사를 보기 위해 많은 인파로 북적였으며, 각계각층의 사람들이 기회를 잡아 가까이서 보려 했다. 황 CEO는 일정을 마친 뒤에도 한국에 남아 국내 주요 기업인들과의 회동을 이어간다. 삼겹살 모임을 시작으로 엔씨소프트 김택진 회장, 크래프톤 장병규 의장 등과 만나며 AI와 게임 산업 협력에 대해 논의할 예정이다.

또한 국내 AI 스타트업 대표들과의 간담회와 네이버 사옥, 서울대 AI연구원 및 로보틱스 연구소 방문 일정도 포함되어 있다. 과학기술정보통신부 배경훈 부총리와의 단독 면담도 예정되어 있어, 한국의 기술 생태계와의 긴밀한 교류를 보여주고 있다. 이번 방한은 엔비디아가 AI 인프라 기업으로 진화하는 과정에서 한국 시장의 역할을 재확인하고, e스포츠와 게임 문화에 대한 지속적인 지원 의지를 나타내는 행보로 해석된다. 황 CEO의 발언과 행보는 한국이 엔비디아에 있어 단순한 시장을 넘어 의미 있는 파트너임을 강조하는 것이다





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