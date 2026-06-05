젠슨 황, 2번째 '삼소 회동'…홍대 상권 '젠슨 황 효과'로 들썩

젠슨 황 엔비디아 CEO가 국내 총수들과 홍대 인근 삼겹살집에서 '삼소 회동'을 가진 가운데, 주류·식품 업계가 현장 마케팅 경쟁을 벌이고 인근 상권이 들썩이며 '젠슨 황 효과'가 나타나고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 총수들과 '삼소( 삼겹살 ·소주) 회동'을 가졌다.

이번 모임은 지난해 10월 '깐부치킨' 회동에 이어 두 번째로, 한국의 대표적인 음주 문화인 '삼소'를 즐기며 격의 없는 대화를 나눈 것으로 알려졌다. 회동 장소인 홍대 인근 '형님 저요'는 사전에 황 CEO의 선택으로 결정된 곳으로, 하이트진로 제품이 주로 진열되어 있는 등 특별한 인연이 있는 상권으로 알려졌다. 이날 회동에는 부인 로리 황도 동석했으며, 황 CEO는 도시락 상자에 담긴 도넛 등을 시민들에게 나눠주는 훈훈한 모습을 보이기도 했다. 황 CEO의 일정과 이동 경로는 국내 주류·식품 업계에게 중요한 마케팅 기회로 작용하고 있다.

하이트진로와 롯데칠성음료는 현장에서 직원들을 배치해 기념품을 나눠주는 등 적극적인 현장 마케팅을 펼쳤다. 특히 롯데칠성음료는 '처음처럼' 소주 라벨을 직접 꾸밀 수 있는 '마이 라벨' 행사를 진행했다. 지난 '깐부치킨' 회동에서 하이트진로의 맥주 '테라'와 소주 '참이슬'이 자연스럽게 노출되며 큰 홍보 효과를 얻은 바 있어, 이번에도 유사한 효과를 기대하는 것으로 보인다. 젠슨 황의 선물 꾸러미에는 SK하이닉스와 세븐일레븐이 협업한 '허니바나나맛 HBM 칩스', 빙그레의 '바나나맛 우유', 팔도의 '비락식혜' 등이 포함됐다.

이 중 '바나나맛 우유'는 황 CEO가 특히 좋아하는 것으로 알려져, 빙그레는 홍대 인근 편의점 GS25와 세븐일레븐 등에 평소보다 2~3배 많은 물량을 공급했다. 실제로 현장에서는 팬들이 몰리며 매출이 늘었다는 보고도 있었다. 팔도는 '비락식혜'가 황 CEO 측의 자발적인 선택이었다며 한국 전통 음료를 글로벌 리더가 선택해 시민과 나눈 점에 자부심을 느낀다고 밝혔다. 식품업계 관계자는 '젠슨 황 이슈'가 내수 시장 침체기인 현재 판매 증진에 가뭄의 단비 역할을 하고 있어, 영업 현장에서 전략적으로 대응하고 있다고 설명했다.

회동 장소 인근 고깃집과 정육식당들도 평소보다 30~40% 많은 손님으로 매출이 1.3배 가량 증가할 것으로 예상된다고 전했다. 한돈업계는 홍대를 방문한 소비자들이 삼겹살을 먹고 인증하면 한돈 삼겹살 1kg을 보내주는 이벤트를 기획하며 한국 '삼소' 문화와 한국의 정을 알리는데 중점을 뒀다고 밝혔다. 이처럼 젠슨 황의 방한과 총수들과의 회동은 단순한 비즈니스 미팅을 넘어 국내 특정 상권과 업계에 직접적인 경제적 파급효과를 미치고 있으며, 한국적 문화(삼겹살과 소주)를 Global 브랜드 CEO와 공유하는 장으로서 의미를 갖는다





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