젠슨 황 엔비디아 CEO, 구광모 LG 회장과 로보틱스 협력 강조

젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 서울에서 구광모 LG 회장과 회동, 로보틱스와 AI 협력 방안을 논의하며 빠른 협력 발전을 강조했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 여의도 LG 트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과 만나 로보틱스 및 인공지능(AI) 분야 협력 방안을 논의했다. 황 CEO는 이 자리에서 로보틱스 가 전자 기술과 기계 시스템, AI가 융합된 핵심 영역이라고 강조하며 LG와의 협력이 매우 빠르게 발전하고 있다고 밝혔다.

특히 인간형 로봇과 미래 로보틱스 기술 개발에서 협력을 확대하고 있으며, 데이터센터 설계 분야에서도 협력 중이라고 전했다. 구 회장은 AI 시대를 가속화하기 위해 지속적인 협력이 필요하다고 말하고, 향후 미국 캘리포니아에서 추가 논의를 진행하기로 했다. 황 CEO는 AI 시장의 성장세를 긍정적으로 평가하며, AI가 이제 유용한 기술을 넘어 수익을 창출하는 기술로 자리 잡았다고 선언했다. 그는 AI 수요에 대한 과도한 기대라는 비판에 대해 동의하지 않으며, 현재는 새로운 산업의 시작에 불과하다고 반박했다.

엔비디아와 LG는 로보틱스 시스템부터 AI 팩토리까지 모든 분야에서 협력 관계를 구축하고 있으며, 이는 글로벌 기술 산업에 중요한 이정표가 될 것으로 보인다. 이번 회동은 양사 간 협력의 폭과 깊이를 확인하는 자리였다. 구 회장은 오늘 논의된 내용이 매우 의미 있었으며, 앞으로 AI와 로보틱스 분야에서 더 많은 성과를 내기 위해 협력할 것이라고 강조했다. 또한 젠슨 황 CEO는 한국 시장의 중요성을 인식하고 LG와의 파트너십을 통해 AI 생태계를 확장해 나가겠다는 의지를 보였다. 이번 만남을 계기로 엔비디아와 LG의 협력이 더욱 가속화될 것으로 기대된다





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