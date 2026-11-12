젠슨 황 엔비디아 전 CEO 사임, 창업자 축출 역사에 추가

엔비디아 창업자 젠슨 황의 사임으로 스티브 잡스, 에반 윌리엄스 등 유명 창업자들이 겪은 이사와의 갈등과 축출 사례가 재조명되고 있다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 잇단 불륜 스캔들로 인해 사실상 해임되면서, 자신이 만들고 키운 기업에서 내쫓긴 창업자 대열에 새롭게 이름을 올리게 되었다. 이로 인해 기술 산업계에서 창업자와 이사회, 그리고 전문경영인 간의 치열한 권력 다툼과 축출 사례가 다시 한번 집중적으로 조명되고 있다.

스티브 잡스는 1976년 21세의 나이로 스티브 워즈니악과 함께 애플을 창업했으나, 1985년 자신이 데려온 전문경영인 존 스컬리와의 갈등 끝에 이사회 익명 투표로 회사에서 축출당했다. 이후 애플이 PC 시장에서 자리를 잃고 경영 부진을 겪자, 1997년 다시 복귀하여 아이팟(2001년), 아이폰(2007년), 아이패드(2009년) 등 획기적인 신제품을 출시하며 회사를 부활시켰다.

Also read 엔비디아 황진수 CEO 해임 위기, SpaceX 옐로 머스크의 부름

에반 윌리엄스와 트위터의 권력 다툼

트위터를 이끄는 에반 윌리엄스는 2015년 CEO로 복귀한 이후 회사 주가가 85% 상승하는 등 시장의 큰 환대를 받으며 회사를 이끌었다. 그러나 잦은 결근과 고집스러운 경영 스타일이 문제点了으나, 또 다른 창업자인 에반 윌리엄스와의 사내 권력다툼에 밀렸다는 평가가 지배적이었다. 결국 그는 2021년까지 회사를 이끌다가 일론 머스크에 트위터를 매각했으며, 현재 트위터는 엑스(X)라는 이름으로 운영되고 있다.

우버 설립자 대렌 캘러닉의 결별

대렌 캘러닉은 2009년 우버를 설립한 직후 이듬해 CEO를 맡았으며, 대형 캐피털과 자산운용사로부터 투자를 유치하여 자신의 회사를 가장 값비싼 스타트업으로 끌어올렸다. 그러나 투자자들이 그의 즉각 사임을 요청하는 서한을 보내자 그는 CEO 자리에서 물러났다. 2019년에는 보유한 우버 주식을 대규모 매도하고 이사직에서도 떠나 아예 우버와 결별하는 극단적인 행보를 보였다.

Advertisement

오픈AI 이사회와 옐트만의 반전

반면, 오픈AI 이사회는 2023년 AI 개발 속도에 대한 이견을 이유로 사미 아프트만 CEO의 해임을 돌연 발표했으나, 이 시도는 불과 닷새 만에 무위로 끝났다. 이는 직원 90%가 회사를 떠나겠다는 연판장에 서명하면서 이루어진 반격으로, 미국 실리콘밸리에서는 누구나 이름을 알법한 기업을 세우고도 쫓겨나는 사례가 많으며 이후 다시 CEO로 복귀하는 일이 적지 않음을 보여준다.

젠슨 황 사임의 본질과 차이점

스티브 잡스, 에반 윌리엄스, 대렌 캘러닉, 사미 아프트만 등은 대부분 경영 방향에 대한 의견 차이나 사내 권력 다툼이 축출의 주요 원인이 되었다. 반면, 젠슨 황은 개인의 과오가 기업가치를 흔드는 지경에 이르러 사임을 결정하게 되었으며, 이러한 성격의 차이점이 그의 사임을 특별하게 만드는 핵심 요소로 작용하고 있다.