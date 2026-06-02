제9회 전국동시지방선거 본투표 시작... 전국 4227명 선출

제9회 전국동시지방선거 본투표가 1일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행됩니다. 유권자들은 주소지 관할 투표소에서 투표하며, 사전투표와 달리 지정된 장소에서만 가능합니다. 이번 선거에서는 광역단체장 16명, 교육감 16명, 기초단체장 227명 등 총 4227명의 지역 일꾼이 선출됩니다. 여당과 야당은 각각 정국 안정과 견제와 균형을 강조하며 표심을 호소하고 있습니다.

제9회 전국동시 지방선거 본투표 가 1일 오전 6시부터 전국 3만여 투표소 에서 일제히 시작됐다. 사전투표와 달리 본투표 는 주소지 관할 투표소 에서만 할 수 있으며, 유권자는 반드시 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 공공기관 발행 신분증을 지참해야 한다.

모바일 신분증은 앱을 통해 실시간 확인되며, 캡처 이미지는 인정되지 않는다. 투표소 위치는 가정으로 배송된 투표안내문이나 중앙선관위 홈페이지 '투표소 찾기' 서비스를 통해 확인할 수 있다. 이번 선거에서는 광역단체장 16명, 교육감 16명, 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명 등 총 4227명의 지역 일꾼이 선출된다. 특히 광역단체장과 교육감 선거는 정국의 향방을 가를 중대한 분수령으로 평가된다.

여당인 더불어민주당은 이재명 정부의 국정 운영을 뒷받침하기 위해 지방 정부에도 여당 후보가 필요하다며 표심을 공략했다. 반면 제1야당인 국민의힘은 행정권력과 입법권력에 이어 지방 권력까지 독점될 경우 견제와 균형이 무너진다며 유권자들의 견제 심리를 자극했다. 투표는 오후 6시에 마감되며, 이후 선관위는 투표함을 특수봉인지로 봉인하고 경찰 호송 아래 전국 258개 개표소로 이송한다. 개표는 즉시 시작되지만, 접전 지역은 늦어도 4일 오전 3시께나 당선자가 확정될 전망이다.

이번 선거의 승자는 정국 주도권을 쥐게 되지만, 패자는 내홍과 정계 개편의 소용돌이에 빠질 수 있다는 분석이 나온다. 여야 모두 마지막까지 지지층 결집에 총력을 기울이는 가운데, 투표율이 선거 결과에 큰 변수로 작용할 것으로 보인다





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지방선거 본투표 투표소 더불어민주당 국민의힘

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