제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구 달서구 영남고등학교 체육관에 설치된 사전투표소에서 투표를 마친 영남고 고3 학생들이 사전투표확인증을 들고 기념사진을 찍고 있다. 군 장병과 스님, 대학생, 어민 등 각계각층 시민들은 지역의 미래와 삶의 변화를 기대하며 한 표를 행사했다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구 달서구 영남고등학교 체육관에 설치된 사전투표 소에서 투표를 마친 영남고 고3 학생들이 사전투표 확인증을 들고 기념사진을 찍고 있다. 군 장병 과 스님, 대학생 , 어민 등 각계각층 시민들은 지역의 미래 와 삶의 변화를 기대하며 한 표를 행사했다.

투표 시작 시각인 오전 6시 대구시민체육관 사전투표소 앞은 시민들로 긴 대기 줄이 형성됐다. 평택시 송탄동 행정복지센터 사전투표소에는 투표 개시 직후 20여 명이 몰려 대기 줄이 생기기도 했다. 대형 조선소가 있는 경남 거제지역 사전투표소에는 작업복 차림의 노동자들이 발걸음이 이어졌다. 전남대학교에 마련된 사전투표소를 찾은 새내기 재학생 김모(18) 양은 '장래 희망이 교사여서 교육감 후보들의 공약을 꼼꼼히 살펴봤다'며 '무너진 교권을 회복하면서도 학생들과 소통할 수 있는 교육 정책을 내세운 후보가 되기를 바란다'고 했다.

논산에 있는 육군훈련소 소속 장병과 훈련병들이 훈련소 인근에 있는 충남 논산시 연무읍 제1·2 사전투표소를 찾아 투표하고 있다. 옹진군 백령도와 연평도 등 서해 5도에 마련된 사전투표소에서도 해병대원들과 섬 주민들이 투표에 참여해 권리를 행사했다. 강원 속초시 동명동에 마련된 사전투표소를 찾은 어민 김모(60대) 씨는 '새벽부터 나와 일하고 바로 투표소로 왔다'며 '기름값은 오르고 어획량은 줄어 어민들 걱정이 큰데 현장 목소리를 제대로 들어주는 사람이 나왔으면 좋겠다'고 말했다.

직장 동료와 함께 투표소를 찾은 안모(50대) 씨는 '월급은 크게 오르지 않는데 물가는 너무 많이 올라 서민들 삶이 팍팍하다'며 '차기 부산시장은 지역 경제를 살리는 데 힘써줬으면 좋겠다'고 덧붙였다. 서울 중구 을지누리센터에 마련된 사전투표소에서 직장인들이 투표 인증을 위한 기념촬영을 하고 있다. 대기하던 시민들은 출근 시간이 가까워지자 '투표 한 두 번 하나. 여기서 계속 투표했는데 여태껏 이런 적은 없었다' 등의 말을 하며 항의했다.

유권자가 투표용지 장수를 착각해 투표 관리원에게 따져 묻는 일도 있었다. 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄지어 서있다. 지방선거 최대 승부처인 서울시장에 선거에 나선 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보는 배우자와 함께 한표를 행사했다. 정 후보는 소공동 행정복합청사 내 사전투표소를 찾아 투표한 뒤 '(유권자들이) 사전투표에 참여해주셔서 새로운 시장, 안전을 최고로 확립하는 시장을 반드시 뽑아주시길 부탁드린다'고 말했다.

개혁신당 김정철 후보는 소공동 행정복합청사에서, 정의당 권영국 후보는 마포구 망원2동주민센터에서 표를 던졌다. 국민의힘 박형준 부산시장 후보와 개혁신당 정이한 부산시장 후보는 본투표일에 투표할 예정이다. 김 후보는 '대구가 절박하다'며 '대구 경제를 진짜로 살릴 방법은 어떤 형태로든 새로 일어날 큰 계기를 만들어야 한다'고 말했다. 인천시장 선거에 나선 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보도 사전투표를 하고 막바지 선거운동에 돌입했다.

민주당 하정우 후보는 전재수 부산시장 후보와 함께 덕천2동 행정복지센터에서 투표했고, 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보는 시간 차이를 두고 북구 만덕2동 행정복지센터에서 한표를 행사한 뒤 막판 표심 확보전을 이어갔다. 민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보, 진보당 김재연 후보는 30분 간격으로 평택시 안중읍행정복지센터를 찾아 한 표를 행사하고 취재진과 만나 자신이 평택시 미래를 발전시킬 적임자라 설명하며 유권자들을 향해 지지를 호소했다.





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제9회 전국동시지방선거 사전투표 대구 군 장병 스님 대학생 어민 지역의 미래 삶의 변환

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