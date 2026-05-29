제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 중구 소공동행정복합청사에서 직장인들이 줄을 서고 있다. 사전투표는 주민등록지와 관계 없이 전국 3천571개 사전투표소 어느 곳에서나 가능하다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 중구 소공동행정복합청사에서 직장인 들이 줄을 서고 있다. 사전투표 는 주민등록지와 관계 없이 전국 3천571개 사전투표 소 어느 곳에서나 가능하다.

여름날씨 같은 더위에 최대 1시간까지 대기해야 하는 상황도 펼쳐졌지만, 시민들은 저마다 양산, 손 선풍기, 커피, 샌드위치 등을 손에 쥐고 자신의 차례를 기다렸다. 김나래씨는 "투표까지 30분은 걸린 것 같다. 식당 웨이팅을 걸어두고 온 거라 빨리 가야 한다. 투표는 당을 보고 골랐다"며 발걸음을 재촉했다.

강서구에 거주하는 이모씨는 "투표에 한 시간씩이나 걸릴 줄은 몰랐다"며 부동산 정책과 정당을 보고 한 표를 행사했다고 말했다. 서울 중랑구에서 네 살 아들을 키우는 직장인 문승영씨는 "내 집 마련에 도움이 되는 부동산 공약도 중요하고, 교육감 선거도 중요하다"고 말했다. 문씨는 결국 시간이 촉박해 다음 투표를 기약한 뒤 '따릉이'를 타고 떠났다. 직장인 한모씨는 "국민으로서 당연히 부여된 권리를 행사하러 왔다"며 끝까지 대기했다.

한씨는 투표소 근처인 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고에 대해 "정말 무서운 일이었다"며 안전 정책도 중점적으로 봤다고 귀띔했다. 환한 미소로 투표소 앞 '인증샷'을 챙기는 시민들도 곳곳에서 눈에 띄었다. 마트에서 일하는 장모씨는 "본투표 당일에는 출근해야 해서 점심시간에 맞춰 나왔다"며 "우리는 빨간 날에 더 열심히 일해야 한다"며 "집값이나 부동산보다 나랏일 잘해주는 사람이 필요하다"고 말했다





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제9회 전국동시지방선거 사전투표 직장인 투표소 권리 행사

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