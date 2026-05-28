제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날, 전국 투표소 시민들 의미 있는 한 표 행사

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일, 서울과 인천 등 주요 지역의 투표소에서 시민들이 조기 투표에 참여했다. 다양한 이유로 사전투표를 선택한 시민들은 지역 발전과 안전을 고려해 소중한 한 표를 행사했다.

제9회 전국동시 지방선거 사전투표 일인 29일, 전국各处의 투표소 에서 시민들이 소중한 한 표를 행사하기 위해 발걸음을 옮겼다. 서울 용산구 이촌1동 주민센터에 마련된 투표소 는 아침 일찍부터 시민들로 북적였다.

출근길 시민들은 각자 분주한 아침을 반영하듯 다양한 차림으로 투표소를 찾았고, 일부는 러닝 복장으로 달리기 전 잠시 들르거나, 해외 출국 전 캐리어를 끌고와 투표하는 모습도 있었다. 투표 초반 예상보다 많은 인파가 몰리자 투표 관계자들도 긴장했고, 한 투표지 분류기가 잠시 고장나는 등 소란스러운 장면도 연출되었다. 그러나 오전 7시를 기점으로 대체로 한산해지며 안정적인 분위기로 접어들었다. 인천국제공항 제1터미널 출국장에도 특별 투표소가 설치되어 출국 전 투표하는 시민들의 발길이 이어졌다.

투표에 참여한 시민들은 본투표일 일정 문제나 안전 문제 등을 고려해 사전투표를 선택했다고 설명했고, 지역 발전에 기여할 인물을 선택하고자 했다고 말했다. 경찰은 현장 점검에 나서며 유튜버 등으로 인한 소란에 대비해 신고를 독려하는 등 질서 유지에 만전을 기했다. 사전투표는 이날부터 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며, 제9회 전국동시지방선거의 조기 투표율은 역사적 수준을 기록할 것으로 전망된다





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사전투표 지방선거 투표소 제9회 전국동시지방선거 투표율

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