제9회 지방선거 개표进展…민주당 전국적 우세, 국민의힘은 경북 등 일부 지역만 강세

2026년 지방선거 개표 결과, 민주당이 대부분 광역자치단체장 선거에서 우세를 보이고 있으며 국민의힘은 경북지사 등 극히 일부 지역에서만 경쟁력을 보이고 있다. 초반 개표 추세가 유지될 경우 민주당의 압승 가능성이 높아진다.

2026년 6월 3일 실시된 제9회 전국동시 지방선거 의 개표 작업이 전국各地에서 진행되고 있다. 중앙선거관리위원회 집계에 따르면, 현재 전체 개표율은 약 14% 수준이며, 초반 흐름이 종료 시점까지 이어질 경우 민주당 의 압승으로 마무리될 가능성이 높아 보인다.

국민의힘 강세 지역으로 평가된 곳은 경북지사 선거 단 한 곳에 불과하며, 서초구와 송파구 등 수도권 핵심 지역의 개표율은 평균보다 낮게 나타나 국민의힘에 불리한 국면이 지속되고 있다. 경기도지사 선거에서는 민주당 추미애 후보가 국민의힘 양향자 후보를 오차범위 밖에서领先하고 있으며, 인천시장 선거에서도 민주당 박찬대 후보가 유정복 후보에 크게 앞서고 있다. 부산시장 선거에서는 전재수 후보가, 대구시장 선거에서는 김부겸 후보가 각각 국민의힘 박형준·추경호 후보를 제치고 우위를 보이고 있다.

강원도지사 선거에서도 우상호 후보가 김진태 후보에 리드하며, 전남·광주특별시와 제주도에서는 민형배 후보와 위성곤 후보의 당선이 사실상 확정된 상황이다. 경남지사 선거는 개표율 약 15%에서 김경수 후보와 박완수 후보가 오차범위 내 접전을 벌이고 있다. 부산 북갑 지역에서는 개표 초반 하정우 후보가 무소속 한동훈 후보와 국민의힘 박민식 후보를 크게 따돌리고 있다. 경기 평택을 선거구에서는 조국혁신당 조국 후보가 민주당 김용남 후보와 국민의힘 유의동 후보를 앞서며 3강 구도에서 선두를 달리고 있다.

보수세가 강한 울산 남갑에서는 민주당 전태진 후보가 국민의힘 김태규 후보에 크게领先하고 있으나, 국민의힘 텃밭인 대구 달성군에서는 이진숙 후보가 민주당 박형룡 후보를 압도적으로 앞서고 있어 지역별 흐름이 뚜렷하게 갈리고 있다. 지방선거 결과는 중앙 정치 지형 재편과 차기 총선에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다





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지방선거 개표 민주당 국민의힘 광역단체장

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