제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 대구와 경북 지역 투표소 북적이다

제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 대구와 경북 지역 투표소에는 이른 아침부터 소중한 한표를 행사하려는 시민들이 북적였다.

제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 대구와 경북 지역 투표소에는 이른 아침부터 소중한 한표를 행사하려는 시민들이 북적였다. 투표사무관들은 오전부터 시민들이 몰리며 손이 바빠졌다. 한 유권자는 "이번에 꼭 투표하고 싶어 오전 5시 40분부터 기다렸다"며 "매년 투표율이 낮게 나오는데 국민의 한 사람으로 투표율을 높이고자 왔다"고 말했다.

'투표하러 왔어요'…북적이는 투표소, '투표하러 왔어요'…북적이는 투표소는 예천군 호명읍 늘품 복지센터에 마련된 호명읍 제1투표소였다. 이곳에는 이른 아침부터 유권자들이 줄을 서며 차례를 기다리는 모습이 눈에 띄었다. 박모(65)씨는 "오전에 대구에 모임이 있어 아침 일찍 투표하러 왔다"며 "지역을 위해 일할 사람을 뽑는 만큼 신중하게 선택했다"고 말했다. 안동시 용상동 제4투표소가 마련된 정거리경로당에는 출근 전 투표를 마치려는 시민들과 어르신들의 발걸음이 계속됐다.

안동은 이번 선거 사전투표율이 27.25%로 전국 평균인 23.51%를 웃돌 정도로 선거에 대한 관심이 높은 편이라는 평가가 나온다. 중구 투표사무원 신모(30대)씨는 "이른 시간부터 시민들의 투표 참여가 계속 이어지고 있다"며 "아침 시간이 지나고 나면 더 많은 분이 찾아올 것 같다"고 말했다.





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