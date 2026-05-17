제9회 지방선거 및 재보궐선거 판세 분석: 격전지 접전과 무투표 당선 현황

서울시장 선거의 초박빙 양상과 평택 및 부산 재보궐선거의 단일화 실패, 그리고 무투표 당선자 발생 및 여성 후보 비율 증가 등 이번 지방선거의 핵심 쟁점과 통계적 특징을 상세히 분석합니다.

제9회 전국동시 지방선거 와 국회의원 재보궐선거 가 본격적인 시작을 알리는 공식 선거운동 기간을 앞두고 뜨거운 예열 단계에 진입했다. 이번 선거는 이재명 정부 출범 이후 1년 만에 치러지는 첫 전국 단위의 민심 확인 과정이라는 점에서 정치권의 관심이 매우 높다.

당초 선거 초반의 분위기는 여당의 압승이 예상되는 흐름이었으나, 투표일이 보름 앞으로 다가오면서 서울과 대구, 부산 등 주요 격전지에서 후보 간의 격차가 급격히 좁혀지는 양상을 보이고 있다. 이는 단순한 지지율 변동을 넘어 선거 판세 자체가 요동치고 있음을 시사하며, 막판까지 예측 불허의 승부가 펼쳐질 가능성을 높이고 있다. 특히 14개 지역에서 치러지는 국회의원 재보궐선거의 경우, 경기 평택을 재선거와 부산 북갑 보궐선거에서의 후보 단일화 여부가 최종 결과에 결정적인 변수로 작용할 것으로 전망된다.

가장 치열한 승부가 예상되는 서울시장 선거에서는 더불어민주당의 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 정면충돌하고 있다. 초기에는 정원오 후보가 우위를 점하고 있는 것으로 나타났으나, 최근 여론조사 결과는 상황이 급변했음을 보여준다. 한국갤럽의 전화면접 조사에 따르면, 서울 지역에서 여당 후보와 야당 후보의 당선 희망 비율이 각각 40%로 동일하게 나타나 사실상 초박빙 상태에 돌입했다. 불과 2주 전만 해도 여당 후보에 대한 선호도가 8%포인트 높았다는 점을 감안하면, 최근 야권의 상승세나 여권의 결집력이 상당하다는 것을 알 수 있다.

이에 대해 민주당 측에서는 보수층의 일시적인 결집 현상이 있을 수 있으나 전반적인 정원오 대세론은 여전히 유효하다는 입장을 고수하고 있는 반면, 국민의힘 측에서는 정 후보가 정당 지지율에 비해 낮은 개인 지지율을 보이고 있으며, 인물론의 관점에서 오세훈 후보가 우위에 있다는 점을 강조하며 지지율 상승의 흐름을 이어가겠다는 전략을 세우고 있다. 국회의원 재보궐선거의 핵심 쟁점인 경기 평택을과 부산 북갑의 상황은 더욱 복잡하다. 투표 용지 인쇄 시한으로 인해 단일화의 1차 마감선이 정해졌음에도 불구하고, 후보 간의 합의점 도출은 사실상 실패로 돌아간 모양새다.

평택을 지역구에서는 민주당의 김용남 후보, 조국혁신당의 조국 후보, 그리고 진보당의 김재연 후보가 각자의 선거사무소를 개소하며 치열한 경쟁을 예고했다. 민주당 정청래 대표는 김용남 후보가 당의 정통성을 잇는 최적의 인물임을 강조했고, 조국 후보는 승리를 통해 민주당과의 통합 논의를 주도하겠다는 포부를 밝혔다. 후보 간의 날 선 공방과 진흙탕 싸움이 가속화되면서, 단일화보다는 다자 구도 속에서 치열한 생존 경쟁이 벌어질 가능성이 매우 커진 상황이다.

부산 북갑 역시 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보가 서로의 정체성과 자격을 문제 삼으며 강도 높은 비난전을 이어가고 있어, 지역 민심이 어느 쪽으로 기울지 귀추가 주목된다. 한편, 이번 선거의 또 다른 특징은 경쟁 자체가 성립되지 않는 무투표 당선자의 대거 발생이다. 중앙선거관리위원회에 따르면 전체 선거구 중 307곳에서 504명의 무투표 당선자가 나올 것으로 예상되며, 이는 전체 당선 정수의 약 12%에 달하는 수치다.

특히 광주 서구청장, 남구청장 및 경기 시흥시장 후보 등 기초단체장 3명이 모두 민주당 소속으로 무투표 당선이 결정되었으며, 광역의원 무투표 당선자의 상당수가 영호남 지역에 집중되어 있어 지역주의 기반의 정당 지지 구조가 여전히 공고함을 보여준다. 이번 선거에 등록한 전체 후보 수는 7782명으로, 평균 경쟁률은 1.8 대 1을 기록했다. 이는 지난 2022년 지방선거와 비슷한 수준의 역대 최저치로, 정치 참여의 저하라는 우려와 효율적인 후보 압축이라는 해석이 공존하고 있다. 하지만 긍정적인 변화도 포착되었다.

여성 후보의 수가 2453명으로 전체 출마자의 31.5%를 차지하며, 역대 지방선거 사상 최초로 여성 출마 비율이 30%를 돌파하는 성과를 거두었다. 이는 정치권 내 성별 다양성이 점진적으로 확대되고 있음을 보여주는 중요한 지표라고 할 수 있다





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