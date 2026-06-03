제9회 전국동시지방선거 본투표日 현장… 높아진 투표율 속 혼란과 대응

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 본투표가 진행된 가운데, 전국 투표소에서는 유권자들의 높은 참여 속에서도 투표용지의 복잡성과 '1장당 1명' 원칙 등에 대한 이해 부족으로 인한 소란과 논란이 발생했다. 또한 투표용지 촬영 금지와 사전투표 불신 등도 두드러졌다.

제9회 전국동시 지방선거 와 국회의원 재보궐선거的本투표일인 6월 3일, 전국 각지의 투표소에서 유권자들이 소중한 한 표를 행사하기 위해 발걸음을 옮겼다. 이번 지방선거 는 광역단체장, 기초단체장, 광역의회의원, 기초의회의원 그리고 국회의원 재보궐선거가 동시에 진행되어 유권자들에게 복잡한 투표 방식을 요구했다.

중앙선거관리위원회에 따르면, 이날 오후 1시 기준 전체 투표율은 사전투표를 합산하여 46.0%를 기록, 4년 전 제8회 지방선거 동시간대 투표율보다 7.7%포인트 높게 나타났다. 높아진 투표율은 시민들의 정치적 관심이 높아졌음을 반영한다는 분석이다. 하지만 일부 투표소에서는 투표용지가 많고 여러 명을 찍어야 하는 방식에 혼란을 겪는 유권자들의 모습도 포착되었다. 특히 광역의회와 기초의회 비례대표 선거는 정당마다 다수의 후보가 출마해 기호가 수십 번까지 이어지는 긴 용지가 배부되어 유권자들이 기표에 주의를 기울여야 했다.

서울 명동자치회관에서 투표한 김영주(43)씨는 '투표용지가 길고 여러 개라 미리 공부를 해왔다'며 '공보물을 읽다가 너무 길고 답답해서 챗GPT를 활용해 공약을 요약·정리했다'고 말해, 현대 기술이 투표 준비 과정에 활용되는 새로운 현상을 보여주었다. 투표소 현장에서는 '1장당 1명' 원칙을 이해하지 못해 발생한 소동도 있었다. 한 80대 여성은 투표 관리관에게 '가'와 '나'로 나뉜 후보 중 한 사람만 뽑아야 하는지 질문했고, 관리관은 '두 명을 찍으면 무효표가 된다'고 답해야 했다.

중앙선거관리위원회는 명확히 모든 투표용지는 하나의 후보자나 정당에만 기표해야 유효하며, 동일 후보자 칸에 여러 번 기표하는 것은 허용된다고 설명했다. 이로 인해 온라인에서는 특정 정당의 두 후보에 중복 기표하도록 권하는 장난스러운 조언도 유행했지만, 선관위는 엄격히 무효 처리된다고 경고했다. 또한, 투표용지 촬영과 공개에 대한 논란도 제기되었다. 공직선거법상 투표용지를 촬영하거나 공개하는 것은 엄격히 금지되어 있지만, 일부 유권자들이 인증샷을 시도하다가 제지를 받는 일이 반복되었다.

이에 20대 유권자들을 중심으로는 캐릭터나 아이돌 그림이 인쇄된 별도 종이에 도장을 찍어 '투표 인증용지'를 만들어 쓰는 대체 문화가 확산되고 있다. 사전투표에 대한 불신도 일부에서 나타났다. 경기 동두천에 사는 유명성(63)씨는 '사전투표가 취지는 좋지만 혹시 모를 조작 가능성을 염려해 본투표를 선택했다'며 '본인 인증 시 서명보다 도장이 더 안전할 것 같아 도장을 챙겨왔다'고 주장했다. 이는 사전투표 시스템에 대한 일부 유권자의 불안감을 보여주는 대목이다.

이번 선거의 특징은 복잡한 선거 구조와 다양한 정당 출마로 인한 유권자의 정보 부족, 그리고 디지털 기술을 활용한 선거 정보 습득 방식의 변화, 그리고 투표 행사와 SNS 인증 문화 간의 갈등이 공존했다는 점이다. 시민들은 각자의 이유로 소중한 한 표를 행사하며, 민주주의의 근간을 지키려는 모습을 보였으나, 시스템과의 불편한 접점도 동시에 드러냈다





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