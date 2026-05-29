제9회 지방선거 사전투표 첫날, 고교생 첫 투표와 유권자 인증샷 물결

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날, 고교생들의 생애 첫 투표 현장과 몸이 불편한 유권자들의 투표, 인증샷 열기 등을 담은 뉴스.

제9회 전국동시 지방선거 사전투표 가 29일 전국적으로 시작된 가운데, 고교생들의 생애 첫 투표 현장이 눈길을 끌고 있습니다. 대구 달서구 영남고등학교 체육관에 마련된 사전투표 소에서는 고3 학생들이 투표를 마친 후 사전투표 확인증을 들고 기념사진을 찍는 모습이 연출되었습니다.

손등의 도장이 지워질 것을 걱정하며 확인증을 챙기는 학생들은 자신의 첫 투표를 기념하기 위해 인증샷을 남기는 데 여념이 없었습니다. 경기도 수원시 장안구 연무동행정복지센터 투표소에서도 삼일공업고등학교 학생들이 투표확인증을 들고 인증사진을 찍으며 유권자로서의 첫 발걸음을 자축했습니다. 몸이 불편한 유권자들도 소중한 한 표를 행사하기 위해 사전투표소를 찾았습니다. 대구 달성군 월성1동행정복지센터에서는 한 유권자가 목발을 짚고 힘겹게 투표하는 모습이 포착되었고, 세종시 북세종통합행정복지센터에서는 장애인이 활동보조인의 도움을 받아 투표를 완료했습니다.

또한 같은 장소에서 지팡이를 든 노인이 투표를 마친 후 안도하는 표정을 지었습니다. 이처럼 장애나 노령으로 인해 투표가 쉽지 않은 이들도 자신의 권리를 포기하지 않고 참여하여 주위의 박수를 받았습니다. 투표의 즐거움 중 하나는 인증샷입니다. 서울 서초구 서초4동주민센터 사전투표소 앞에서는 점심시간을 이용해 온 유권자들이 인증사진을 찍는 모습이 보였고, 강남구 역삼1동 주민센터와 중구 을지누리센터에서도 직장인들이 투표 인증을 위한 기념촬영을 했습니다.

한편 재보선이 실시되는 지역의 유권자들은 최대 8장의 투표용지를 받아야 하므로, 미리 배송된 선거 안내문과 공약집을 꼼꼼히 읽고 선택해야 합니다. 기표소에 오래 머무는 유권자의 모습은 깊은 고민의 흔적을 보여주며, 가족과 함께 온 아이들이 투표 체험을 하는 장면은 미래 유권자로서의 성장을 기대하게 합니다. 울산 남구청과 광주 서구 농성2동, 대구 달성군 선거관리위원회 등 전국 곳곳에서 유권자들은 사전투표에 참여하며 민주주의의 한 축을 이루었습니다





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