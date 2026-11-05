제9회 중국국제수입박람회, 메모리 반도체 기술 경쟁과 AI 플랫폼 전략

2026년 11월 5일 상하이에서 열린 제9회 중국국제수입박람회에서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 메모리 기업들이 소캠2 및 차세대 AI 메모리 기술을 선보이며 기술 자립을 주장하고 있다.

중국 상하이에서 열린 제9회 중국국제수입박람회 에서 글로벌 메모리 반도체 3사인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 이 동시 부스를 운영하는 모습이 공개되었다. 행사는 2026년 11월 5일자로 진행되었으며, 미중 기술 경쟁 격화 속에서 각사가 주도하는 차세대 AI 데이터센터용 메모리 기술인 ' 소캠2'가 주요 관심사로 부상했다. 중국 내수 부진 속에서도 한국과 일본车企들의 적극적인参展은 주목할 만한 현상으로 평가된다.

글로벌 메모리 3사, 소캠2 기술 경쟁 전개

삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론은 미중 첨단 반도체 수출 규제라는 복잡한 국제 정세 속에서도 공동으로 소캠2 전시를 통해 기술력을 과시했다. 엔비디아와 메모리 업체들이 협력하여 개발한 이 서버 메모리 모듈은 기존 대비 성능 향상과 효율성을 핵심 목표로 한다. 이 과정에서 각사는 신제품 발표 대신 기존 기술의 최적화와 표준화 가능성을 강조하며 경쟁 구도를 이어갔다. 이러한 전시는 중국 기술 자립 정책에 대응하기 위한 글로벌 기업들의 전략적 행보로解读된다.

Also read KT&G, 3분기 매출 1조9천억원·영업이익 5,301억원... 역대 최대 실적

마이크론, 전력 절감 및 PCIe 6세대 SSD 강조

마이크론은 자사 제품의 낮은 전력 소모와 우수한 성능을 강조하며 차별점을 두었다. 특히 마이크론 9650 솔리드스테이트드라이브를 언급하며, 지난해 발표된 업계 최초의 PCIe 6세대(6G) SSD임을 재확인시켰다. 이 제품은 데이터 센터의 에너지 효율성을 높이는 핵심 요소로 작용할 것으로 예상된다. 반면, 삼성전자는 소캠2가 표준화된 기술이므로 최적화가 경쟁력 확보의 핵심이라고 밝혔다. 삼성은 서버 향 메모리 경쟁력과 모바일 D램 양산 경험을 바탕으로 다양한 용량의 고성능 소캠을 출시할 계획이라고 전했다. 또한 엔비디아 베라루빈 사례를 들며 고대역폭 메모리, 소캠2, 서버 SSD를 아우르는 총괄 솔루션 제공자로서의 강점을 부각했다.

중국 반도체 무역 데이터와 기술 시범 사례

중국의 반도체 관련 무역 수치는 지속적인 성장을 나타냈다. 중국의 9월 집적회로 수출은 전년 동기 대비 136% 증가한 449억5천120만 달러로 집계되었다. 수입액은 74.7% 늘어난 717억1천620만 달러를 기록했다. 특히 대한국 수출은 68.2% 증가한 206억210만 달러, 수입은 94.3% 급증한 346억3천670만 달러로 반도체 수요가 상당 부분을 차지함을 보여준다. 이러한 배경 속 퀄컴은 6세대 단말기 시제품을 세계 처음 선보였으며, 이미 중국 이동통신사 등의 6G 기술 테스트에 사용되고 있다. 화웨이와 수년간의 특허 상호사용 계약 체결 역시 양사 간 기술 협력이 심화됨을 입증한다.

Advertisement

수요 부진 속 완성차 기업의 중국 시장 공략

중국 내수 부진과 현지 전기차 업체의 약진에도 불구하고 현대차, 도요타 등 다수의 완성차 업체는 이번 박람회에 참여했다. 9회 연속 부스를 마련한 현대차는 전기차 아이오닉V와 아이오닉 콘셉트카, 수소 트럭 등을 전시하여 기술력을 과시했다. 도요타 역시 '위드 차이나' 슬로건을 통해 대규모 전시관을 구성하고 중국 시장 현지화 의지를 강조했다. 한국 무역협회 조성 한국관에는 전년 동기 대비 약 두 배인 80여 개사가 참가하여 화장품과 식품 등 소비재를 선보였다. 중소벤처기업진흥공단과 글로벌혁신센터 등도 전시 공간을 마련하여 한국 기업의 중국 시장 접근성을 높였다.

정부 고위 관계자 및 주요 인사의 현장 방문

김정관 산업통상부 장관과 노재헌 주중 대사 등 고위 관계자가 2026년 11월 5일 삼성전자의 부스를 방문하여 현황을 점검했다. 이 같은 행보는 한국 기업들의 중국 시장 활동에 대한 정부의 지속적인 관심과 지원을 상징한다. 메모리 반도체 및 AI 플랫폼 기술의 표준화 추세는 글로벌 공급망 재편과 밀접한 연관성을 가진다. 각사의 기술 우위 경쟁은 향후 AI 데이터센터 구축과 모바일 기기 성능 향상에 직결될 핵심 변수로 작용할 것이다. 이러한 동향은 향후 반도체 산업의 글로벌 패권 경쟁 구도를 파악하는 중요한 지표가 될 전망이다.