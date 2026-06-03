제9회 전국동시지방선거 투표일, 선관위가 부정선거 의혹 해명

중앙선거관리위원회(이하 선관위)는 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일, 대전시 서구 서일여자고등학교 체육관에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 행사하고 있는 가운데, 최근 온라인에서 제기되고 있는 부정선거 관련 주장을 해명하고 나섰다. 선관위는 공식 인스타그램 계정에 부정선거 증거라며 떠돌고 있는 영상에 대해 해명하며, 해당 영상이 정상적인 관외사전투표지의 회송 과정임을 설명했다. 또한, 투표함의 봉인지를 떼고 투표지를 투입하는 영상과 관련해서는 정당추천위원이 이를 담당하고 있으며, 엄격한 통제 아래 진행되고 있음을 밝힌 바 있다.

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오후, 대전시 서구 서일여자고등학교 체육관에 마련된 투표소에서 유권자들이 소중한 한 표를 행사하고 있습니다. 중앙선거관리위원회 (이하 선관위)는 최근 사회관계망서비스(SNS)와 온라인에서 제기되고 있는 부정선거 관련 주장을 구체적으로 반박하고 나섰습니다. 2일, 선관위는 공식 인스타그램 계정에 최근 온라인에서 부정선거 증거라며 떠돌고 있는 영상에 대해 해명했습니다.

선관위는 '선관위 직원이 투표지를 무더기로 투입한다'는 의혹을 해명하면서 해당 의혹의 근거가 된 선관위 직원이 투표용지를 무더기로 투표함에 쏟아 넣는 영상을 보여주었습니다. 이에 대해 선관위는 '해당 투표지는 타 지역에서 접수돼 우체국 등기우편을 통해 해당 선거인 주소지 선관위로 배송된 정상적인 관외사전투표지'라고 설명하며, '법적 절차에 따라 회송용 봉투를 투표함에 넣어 개표 시까지 안전하게 보관하는 당연한 과정'이라고 덧붙였습니다. 투표함의 봉인지를 떼고投票지를 투입하는 영상과 관련해서는 '봉인지를 해제하고投票지를 넣는 주체는 선관위 직원이 아닌 '정당추천위원'이'라고 해명했습니다.

이들은 공직선거법에 따라 각 정당에서 공식 추천한 인물들입니다. 선관위에 따르면 매일 당일 분 회송용 봉투가 선관위에 도착하면 정당추천위원들이 자신이 전날 직접 서명해 부착해 두었던 봉인지를 확인한 후 이를 해제합니다. 이후 도착한 투표지를 투입한 뒤, 다시 서명한 봉인지를 투입구에 부착합니다. 선관위 관계자는 '투입구를 막고 있는 봉인지를 제거해야만 새로 도착한 우편 투표지를 넣을 수 있다'라고 말하며, '지정된 정당추천위원만 투표함 투입구를 봉인하고 해제할 수 있도록 엄격히 통제되고 있다'라고 강조했습니다.

한편, 선관위는 폐쇄회로(CC)TV가 설치된 별도의 장소에 사전 투표를 마친 투표함을 보관하고 있다고 전했습니다. 또한 해당 CCTV 시스템에는 외부 해킹이나 조작을 막기 위한 영상 암호화와 위·변조 방지 기술이 적용되어 있다고도 강조했습니다





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