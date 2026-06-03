제9회 전국동시지방선거 본투표일, 유권자들 한표 행사

6월 3일 제9회 전국동시지방선거 본투표일, 서울 지역 투표소에서 생애 첫 투표자, 외국인 영주권자, 노년층 등 다양한 유권자들이 소중한 한 표를 행사하며 부동산 정책, 재개발, 주거 안정, 안전 문제 등을 고려해 후보를 선택하는 모습이 나타났다.

제9회 전국동시지방선거 일인 6월 3일, 전국 각지의 투표소에서 유권자 들이 한표를 행사하기 위해 줄을 서고 있다. 이번 지방선거는 광역단체장(시·도지사)과 기초단체장(시·군·구청장), 그리고 광역·기초의회 의원을 뽑는 중요한 선거로, 유권자 들은 점점 늘어나는 사전투표 참여에도 불구하고 본투표 일에 직접 투표소를 찾아 소중한 한 표를 던졌다.

서울 잠실의 한 초등학교 체육관에 설치된 투표소에서는 오전부터 많은 시민들이 줄을 서 투표를 기다렸다. 특히 생애 첫 투표를 하는 19세 배모 씨는 "매번 투표소 앞에서 엄마를 기다리다가 내 손으로 투표하니 감회가 새롭다"며 부동산 정책에 대한 관심을 내비쳤다. 3살 아들과 함께 투표소를 찾은 정모(30)씨는 "토론을 다 보고 정당보다는 인물 위주로 고심해서 골랐다"며 "전세 세입자라 재개발을 밀어붙이는 건 반대"라고 말해, 주거 문제가 자신의 선택에 중요한 기준이 되었음을 전했다. 80대 어르신은 "잠실에서만 40년을 넘게 살았는데 재건축된다고 말만 오래돼서 이제 큰 기대도 없다"며 "젊은 사람들은 이제 이 동네에 들어오지도 못한다.

부동산 정책에 문제가 많다"고 지적했다. 이는 장기간 이어진 지역 재개발 문제와 부동산 정책에 대한 지역 주민들의 피로감과 우려를 잘 보여준다. 다른 투표소인 길음뉴타운 아파트 주차장에서는 시민들이 넓은 공간에 마련된 투표소에서 질서 있게 투표를 진행했다. 서울 강서구의 한 태권도장 체육관 투표소에서는 79세의 차길자 어르신이 "오전 4시에 일어나 식물에 물을 주고 왔다.

일찍 투표하고 하루를 시작하려고 한다"며 "작년에도 쭉 여기 태권도장에서 투표했다. 집이랑 가깝고 넓어서 너무 좋다"고 말했다. 유권자들은 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증을 필히 지참해야 하며, 많은 투표소는 접근성과 혼잡도 관리 차원에서 학교 체육관, 태권도장, 웨딩홀, 대리점 등 다양한 장소에 임시로 설치되었다. 구로구 한 웨딩홀에 마련된 투표소에서는 영주권자로 30년째 한국에 살고 있는 이병수(58)씨가 "조선족에 대한 대우가 좋아진 것 같다"며 "첫 선거 참여라 자부심이 생긴다.

한국 국민은 아니지만 여기 살아가며 투표할 수 있다는 것 자체가 자부심"이라고 말했다. 이는 국내 거주 외국인 중 일정 요건(영주권 취득 후 3년 경과 또는 해당 지자체 외국인 등록대장 등재)을 충족하면 지방선거 투표권이 부여됨을 상기시킨다. 한편 사전투표를 불신하는 일부 유권자들의 목소리도 있었다. 엄씨는 "일 잘할 사람을 생각하며 서울시장을 뽑았다"며 "서소문 고가 아래 열차가 지나갈 때 무너졌으면 수십 명이 다치고 죽지 않았을까 생각했다"고 안전 문제를 들어 후보 선택의 기준을 설명했다.

이화경(64)씨는 "사전투표는 사실 잘 믿지 못해서 항상 본투표를 한다"며 "손주가 5명이나 돼서 안전 관련 정책도 고려했다. 아이들이 잘 자랄 수 있는 환경을 만들어줄 수 있는 사람에게 투표했다"고 말했다. 이처럼 이번 지방선거는 부동산 정책, 재개발, 주거 안정, 외국인 권리, 안전 인프라 등 다양한 현안이 유권자들의 선택에 중요한 기준으로 작용했음을 보여준다. 전국에서 진행된 본투표는 오후 6시에 마감되었으며, 개표 후 당선인이 결정될 예정이다





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