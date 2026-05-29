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제9회 지방선거 사전투표 첫날 투표율 11.6%로 역대 최고

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제9회 지방선거 사전투표 첫날 투표율 11.6%로 역대 최고
지방선거사전투표투표율
📆5/29/2026 11:15 AM
📰joongangilbo
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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날 투표율이 11.6%를 기록하며 역대 지방선거 중 가장 높은 수치를 나타냈다. 재보선 첫날 투표율도 12.07%로 집계됐다.

제9회 전국동시 지방선거 사전투표 첫날인 29일에 전체 유권자 4464만9908명 중 518만486명이 참여해 사전투표 율이 11.6%를 기록했다. 이는 역대 지방선거 첫날 사전투표 율 중 가장 높은 수치로, 2022년 제8회 지방선거 첫날 사전투표 율 10.18%보다 1.42%포인트 상승한 것이다.

지역별로는 전남이 22.31%로 가장 높았고, 전북 19.39%, 강원 14.37%, 광주 14.19% 순이었다. 반면 대구는 9.02%로 전국에서 가장 낮았으며, 경기 9.78%, 인천 10.15%, 부산 10.68%, 서울 11.22% 등이 뒤를 이었다. 한편 함께 치러진 국회의원 재·보궐선거에서는 전체 유권자 226만7121명 중 27만3572명이 참여해 첫날 사전투표율 12.07%를 기록했다. 재·보궐선거는 전국 14개 선거구에서 실시되며, 전북 군산·김제·부안을이 24.8%로 가장 높은 투표율을 보였다.

격전지인 충남 공주·부여·청양은 16.56%, 전북 군산·김제·부안갑 15.66%, 제주 서귀포 14.08% 순이었다. 가장 낮은 곳은 충남 아산을로 8.16%였다. 주요 접전 지역인 부산북갑은 13.02%, 경기 평택을은 8.43%를 기록했다. 사전투표는 30일에도 오전 6시부터 오후 6시까지 가능하며, 관내 투표자는 투표용지만 받아 기표 후 투표함에 넣고, 관외 투표자는 투표용지와 회송용 봉투를 함께 받아 기표 후 봉투에 넣어 봉한 상태로 투표함에 제출해야 한다.

전국에는 3571개의 사전투표소가 설치됐으며, 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 대표전화(1390)로 확인할 수 있다. 이번 지방선거와 재보선은 주요 인사들이 맞붙는 '미니 총선'으로 불릴 정도로 관심이 집중되고 있다

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지방선거 사전투표 투표율 재보선 중앙선거관리위원회

 

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